El gobernador Alberto Weretilneck formó parte este jueves de una de las actividades centrales de la Argentina Week en París, donde fue recibido junto al presidente Javier Milei y otros mandatarios provinciales por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.

La participación del mandatario rionegrino se produjo en el contexto de una agenda orientada a fortalecer vínculos institucionales y promover oportunidades de inversión para distintas regiones del país. Weretilneck aprovechó el encuentro para exponer el potencial productivo, energético y logístico de Río Negro ante referentes internacionales.

Durante su intervención, el gobernador remarcó el papel que ocupa la provincia en la nueva etapa del desarrollo energético argentino, especialmente a partir de los proyectos vinculados a Vaca Muerta, la exportación de petróleo, las inversiones en Gas Natural Licuado (GNL) y el crecimiento de la infraestructura sobre la costa atlántica.

“Río Negro tiene todo lo que el mundo está buscando: energía, recursos, costa e infraestructura. Queremos que estas oportunidades se transformen en más trabajo, más producción y desarrollo para los rionegrinos”, sostuvo.

El mandatario destacó además que la ubicación geográfica de la provincia la convierte en un punto estratégico para conectar los recursos energéticos de la cuenca neuquina con el océano Atlántico y los mercados internacionales. Esa posición, sumada a los proyectos actualmente en marcha, ubica a Río Negro como uno de los principales focos de inversión vinculados al crecimiento energético argentino.

Según explicó, la presencia provincial en escenarios internacionales busca posicionar a Río Negro en los espacios donde se toman decisiones de inversión y generar condiciones para que los proyectos anunciados se traduzcan en empleo, infraestructura y desarrollo económico.

La visita a Francia forma parte de una estrategia orientada a consolidar relaciones institucionales y mostrar las oportunidades que ofrece la provincia en sectores vinculados a la energía, la logística, la producción y las exportaciones.