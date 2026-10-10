Un automovilista chocó de frente contra un bloque de cemento durante la madrugada de este sábado sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del ingreso al barrio María Elvira, en Cipolletti. Pese a la violencia del impacto, el conductor no sufrió lesiones de gravedad.

Según informó la Policía de Río Negro, el hombre conducía un Chevrolet Celta rojo por un sector que no estaba habilitado para la circulación vehicular. Además, se desplazaba a una velocidad elevada cuando advirtió la presencia del bloque de cemento sobre la calzada.

Cómo fue el choque en la Ruta 22 en Cipolletti

De acuerdo con la información policial, el conductor no logró frenar a tiempo y terminó impactando de frente contra el obstáculo.

El siniestro se produjo en un tramo de la ruta ubicado a la altura del acceso al barrio María Elvira. Las circunstancias del accidente quedaron sujetas a las actuaciones realizadas por el personal que intervino en el lugar.

Asistieron al conductor tras el impacto

A pesar de la fuerza del choque, el automovilista no presentó lesiones de gravedad. Sin embargo, recibió asistencia del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME) para descartar posibles complicaciones derivadas del impacto.

En el lugar también trabajaron efectivos de Seguridad Vial, que realizaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.