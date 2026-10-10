La Feria del Libro de Cipolletti continuará este fin de semana largo con una agenda cargada de actividades para chicos y grandes. Entre presentaciones literarias, talleres, espectáculos musicales y proyecciones de cine, el Complejo Cultural Cipolletti (CCC) ofrecerá propuestas en sus distintas salas y en los escenarios al aire libre.

Entre los principales atractivos se destacan las presentaciones de Luis Pescetti y Diego Golombek, este sábado, y el homenaje musical a Mercedes Sosa y la proyección de El niño, de Charles Chaplin, con música en vivo, durante el domingo.

Sábado 10 de octubre: Luis Pescetti y Diego Golombek, los imperdibles

La programación del sábado tendrá dos figuras centrales en el teatro del Complejo Cultural. A las 17, Luis Pescetti ofrecerá un espectáculo musical para toda la familia, mientras que a las 20, Diego Golombek brindará una charla sobre el funcionamiento del cerebro. Para ambas actividades se requiere retirar las entradas con anticipación.

La agenda también incluirá propuestas musicales, talleres y presentaciones de libros en las distintas salas del predio.

Literatura, talleres y cine

En la sala Piazzolla, a las 17 se presentará Amulén, en una actividad organizada por la Escuela Municipal de Música. A las 18.30 se realizará el taller infantil Jugando a pensar con Natacha, con inscripción previa.

La literatura tendrá su espacio a las 19.30, con Marta Aldegani y su libro Los Embrujilados. A las 20.30, José Luis Saddi presentará Las cucarachas no velan a los muertos, en una actividad abierta al público.

En la sala Visuales, a las 18 se presentará Plantas de las bardas de la Norpatagonia. Nativas y exóticas, de Diana Roglich, María Inés Márquez y Silvia Haydeé Jones. A las 19 habrá un espectáculo de cuentacuentos y, a las 20, llegará Relatos de potrero. Homenaje a Soriano y al fútbol rionegrino.

El cine ofrecerá dos funciones: Sing, de 18 a 20, y Billy Elliot, de 20 a 22.

Gastronomía, danzas y música en el parque

Desde las 17, el Encuentro de Culturas llenará de sabores y tradiciones el parque del CCC. Participarán representantes de Francia, España, Egipto, Venezuela, Siria y Líbano, Estados Unidos, Argentina, Cuba y Puerto Rico, con propuestas gastronómicas y danzas típicas.

A las 19 se presentará la Orquesta Folklórica Municipal Latinoamericana Amulén, mientras que a las 20 el escenario recibirá a Casita Sessions con el espectáculo Baladas del mundo.

Domingo 11 de octubre: libros, Chaplin y un homenaje a Mercedes Sosa

El domingo continuará la programación con actividades literarias, propuestas para estudiantes, cine y música en vivo. Uno de los momentos destacados será la función de El niño, de Charles Chaplin, acompañada por el Ensamble XX-XXI, prevista para las 19.30 en el teatro del CCC. Para asistir, será necesario retirar las entradas anticipadamente.

Las presentaciones literarias del domingo

En la sala Visuales, la agenda comenzará a las 17 con Laura Flynn y su libro Vivir con calma. A las 18 será el turno de Mara Laudonia, quien presentará Pequeña Fuegia, y a las 19 llegará Berbel, el latido de la Patagonia, con Cecilia Rayén y Guerrero Dewey.

En la sala Piazzolla, a las 17.30 se realizará el taller Escribir para hacer reír, coordinado por Laura Canseco. A las 19 tendrá lugar El libro se escapó, una propuesta destinada a estudiantes de nivel primario. Ambas actividades requieren inscripción previa.

La jornada literaria continuará a las 20.30 con Pablo Lautaro y Mirta Dentesano, quienes presentarán Microdistancias literarias.

Para quienes prefieran el cine, habrá una función de Intensamente 1 a las 18 y otra de En busca de la felicidad a partir de las 20.

Danzas y música para cerrar el fin de semana

El escenario exterior volverá a ser uno de los puntos de encuentro de la feria. Desde las 17 continuará el Encuentro de Culturas, con danzas tradicionales y expresiones artísticas de distintos países.

A las 19 se presentará Casita Sessions y, a las 20, llegará uno de los momentos musicales destacados del domingo: un homenaje a Mercedes Sosa a cargo de Dale en la Tecla.

Con actividades distribuidas en el teatro, las salas y el parque del Complejo Cultural Cipolletti, la feria ofrecerá durante todo el fin de semana alternativas para disfrutar de la lectura, el cine, la música y las distintas expresiones culturales