La muerte de un trabajador de 29 años causó conmoción este viernes 9 de octubre en Cipolletti, luego de que cayera desde unos siete metros de altura mientras realizaba tareas de reparación en el techo de un galpón. El accidente ocurrió cerca de las 18, en un depósito ubicado sobre calle Italia al 365.

La víctima fue identificada como Abraham Alejandro Carrizo, quien tenía domicilio en Neuquén capital. Según la información preliminar, el joven trabajaba en la reparación de una bomba de agua cuando pisó una chapa transparente de policarbonato que cedió y provocó su caída al suelo.

El accidente que terminó en tragedia

Tras el llamado de emergencia, personal de la Comisaría Cuarta acudió al lugar y constató lo ocurrido. El trabajador fue asistido por personal del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (SIARME) y trasladado de urgencia al Hospital Pedro Moguillansky.

El accidente ocurrió en un depósito de calle Italia al 300 y, pese a ser trasladado de urgencia al hospital, falleció horas después.

A pesar de los esfuerzos médicos, Carrizo falleció en el centro de salud. De acuerdo con los primeros datos, realizaba las tareas sobre el techo sin elementos de seguridad cuando se produjo la caída.

Investigan las circunstancias del hecho

Luego del accidente, efectivos policiales y personal del Gabinete de Criminalística realizaron las pericias correspondientes en el depósito. El objetivo es reunir elementos que permitan reconstruir cómo ocurrió la caída.

La investigación quedó a cargo del fiscal Guillermo Ibáñez y de la fiscal adjunta Julieta Della Cha, quienes intervienen para determinar las circunstancias del accidente laboral y establecer las eventuales responsabilidades.