El nombre de San Carlos de Bariloche quedó en lo más alto de la antropología argentina. Claudia Briones, profesora emérita de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), recibió el Premio Konex de Platino 2026 en Ciencias Antropológicas, una de las distinciones más importantes del país, por sus aportes al estudio de los pueblos originarios y las políticas de alteridad en Argentina y América Latina.

La entrega se realizó el martes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Briones ya había recibido el Diploma al Mérito, pero ahora se quedó con el máximo reconocimiento de su categoría, después de una trayectoria académica que también dejó una marca profunda en la construcción de la UNRN en Bariloche.

Al recibir el premio, la antropóloga puso el foco en la educación pública y en el sistema científico. Dijo que el reconocimiento era fruto de haberse formado íntegramente en instituciones públicas y de haber desarrollado su carrera en universidades nacionales y el CONICET. También destacó los aprendizajes construidos durante más de cuatro décadas de diálogo con el pueblo mapuche-tehuelche.

Su trabajo no quedó encerrado en publicaciones académicas. En Bariloche integró los equipos que impulsaron la Licenciatura en Ciencias Antropológicas, la Especialización en Peritajes Antropológicos y el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio. También participa de los comités académicos del Doctorado y el Posdoctorado en Ciencias Sociales y Humanidades de la universidad.

Quién es Claudia Briones, la ganadora del Konex de Platino 2026 en Ciencias Antropológicas

Doctora en Antropología por la Universidad de Texas, Briones desarrolló una extensa carrera en el CONICET, donde llegó a la categoría de investigadora superior. Sus investigaciones analizaron cómo el Estado construye identidades indígenas, define políticas de reconocimiento y establece límites para el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos originarios.

Entre sus aportes se destacan los conceptos de "formaciones nacionales de alteridad" y "topes al reconocimiento", herramientas que permiten discutir quiénes son reconocidos, bajo qué condiciones y hasta dónde llegan esos derechos. Una producción intelectual que tiene a la Patagonia y, especialmente, a las comunidades mapuche-tehuelche como parte central de su recorrido.

El vicerrector de la Sede Andina de la UNRN, Diego Aguiar, destacó que el Konex reconoce una trayectoria de enorme valor para la antropología y para la universidad. En una distinción que trasciende lo individual, el premio también pone en primer plano el trabajo científico construido desde Bariloche y el lugar de la universidad pública en la producción de conocimiento.