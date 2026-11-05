Bariloche será sede de la primera edición del Patagonia Marketing Summit, un encuentro que reunirá a profesionales del marketing, empresarios, emprendedores y especialistas para debatir sobre los cambios que atraviesan las marcas y los negocios. La actividad se desarrollará el 13 y 14 de noviembre en el Sheraton Bariloche, con una agenda que combinará conferencias, entrevistas, mesas redondas y espacios de intercambio.

Entre los principales expositores estarán Sebastián Wilhelm, uno de los creativos detrás de la recordada campaña publicitaria La Llama que Llama; Max Lorenzo, con experiencia en el marketing de McDonald’s para Latinoamérica; Alan Soria, CEO de We-Are; Yuliana Bustamante, directora de Comunicación de Endeavor Argentina; y Leandro Petersen, exdirector comercial y de marketing de la AFA. También participarán empresarios patagónicos como Tomás Weiss, de Weiss Burger, y Alejandro Philbert, de Athos Gin, quienes compartirán sus experiencias en la internacionalización de marcas.

Sebastián Wilhelm, uno de los creativos detrás de La Llama que Llama, será uno de los expositores destacados.

Los temas centrales serán la inteligencia artificial aplicada a los negocios, el comercio electrónico, la construcción de marcas, la creatividad y el liderazgo. Además, habrá conversaciones sobre marketing y turismo, con foco en la personalización de experiencias, la automatización y las nuevas herramientas para promocionar destinos. La propuesta apunta a acercar conocimientos y estrategias que puedan aplicarse en empresas y emprendimientos de la región.

La iniciativa es impulsada por Eugenia Mindurry, fundadora del Summit, quien busca fortalecer el ecosistema empresarial patagónico y generar oportunidades de conexión sin que el acceso al conocimiento dependa de vivir en los grandes centros urbanos. En ese marco, el programa incluirá la presentación de Patagonia Growth, una propuesta orientada a mejorar el posicionamiento, la propuesta de valor y el desarrollo de agencias y empresas de la región.

1. El evento también propone espacios de networking para conectar profesionales, emprendedores y empresas de la región.

El encuentro también tendrá espacios de networking coordinados por las cofundadoras de CoffeeNet, Sofía Quilici y Gabriela Terminielli. Además, incorporará una iniciativa de economía circular junto a Elebé Circular, que transformará las lonas utilizadas durante el evento en nuevos productos de merchandising destinados a escuelas de la zona. La programación culminará con el Patagonia MKT Summit Fest, un espacio social con DJ para extender el intercambio entre los participantes.

Las entradas y el programa completo se encuentran disponibles en el sitio oficial patagoniamktsummit.com. La actividad está dirigida a empresas de turismo, hotelería, gastronomía, comercio y servicios, además de agencias, profesionales, emprendedores y estudiantes interesados en actualizar conocimientos y ampliar sus redes de contacto.