Un hombre es buscado en Cinco Saltos, luego de que se alertara sobre su presunta caída al canal principal, en la zona de una pasarela. Fuentes consultadas por Mejor Informado, informaron que en el operativo intervienen personal de Bomberos Voluntarios, Policía de Río Negro y personal de Salud..

Por el momento, no se difundieron datos sobre la identidad del hombre ni cómo se habría producido la caída.

Un operativo sin información confirmada sobre las circunstancias

La búsqueda se desarrolla en un sector del canal principal de riego. La principal tarea de los equipos de emergencia es localizar al hombre y establecer qué ocurrió.

Por tratarse de un cauce de agua, resulta importante conocer las condiciones de circulación, la fuerza de la corriente y los sectores que pueden ser recorridos por los equipos de rescate. Sin embargo, todavía no hay información oficial sobre las características del operativo.

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