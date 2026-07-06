Un Renault Clio se despistó cuando circulaba por la calle Amílcar Regot, se salió de la calzada, arrasó con las barandas de protección del Canal Principal de Riego, golpeó un poste de luz y terminó volcado dentro del cauce, con las cuatro ruedas apuntando al cielo. El conductor quedó atrapado y debió ser rescatado en un operativo de emergencia.

La violenta secuencia generó momentos de enorme tensión entre vecinos que presenciaron el accidente. Tras perder el control, el vehículo avanzó sin freno hacia el canal, destruyó todo lo que encontró a su paso y cayó al interior del cauce, donde quedó completamente dado vuelta. Afortunadamente no cruzó ningún peatón.

El detalle que evitó una tragedia mayor fue que el Canal Principal de Riego permanece sin agua por la temporada de veda. De haber estado en funcionamiento, el conductor podría haber quedado atrapado dentro del vehículo sumergido, con consecuencias imprevisibles.

Apenas se dio aviso del siniestro, efectivos de la Comisaría 6° de Allen desplegaron un operativo especial para asistir a la víctima. Minutos después se sumaron los Bomberos Voluntarios, que trabajaron en conjunto con los policías para llegar hasta el automóvil y sacar al hombre del habitáculo.

Mientras se desarrollaban las tareas de rescate, la circulación permaneció restringida en el sector. El Renault Clio presentaba importantes daños producto del fuerte impacto contra el poste de alumbrado y la estructura metálica que protege el paseo lindero al canal.

Las causas que provocaron el despiste todavía son materia de investigación. Los peritos intentarán determinar qué ocurrió durante los segundos previos a la espectacular caída que, por muy poco, no terminó con un desenlace fatal