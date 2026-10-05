Río Negro reforzó los controles ambientales sobre las obras offshore vinculadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) con una inspección al buque Seminole, ubicado a aproximadamente un kilómetro de la costa de Punta Colorada, en el Golfo San Matías. El operativo estuvo a cargo de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, junto con la Secretaría de Hidrocarburos, y permitió verificar las condiciones de trabajo y las medidas previstas para proteger el ambiente marino.

Durante la recorrida, los equipos técnicos inspeccionaron los sectores donde se realizan la soldadura y el tendido de las tuberías, además de la sala de máquinas y las áreas destinadas al almacenamiento segregado de residuos. También se revisaron los elementos de prevención y respuesta ante posibles derrames, los registros de capacitación de la tripulación y la documentación relacionada con la gestión ambiental.

La fiscalización alcanzó además uno de los puntos sensibles de cualquier obra de estas características: los residuos generados a bordo. Los inspectores constataron un manejo ordenado y, al mismo tiempo, solicitaron documentación adicional para garantizar la trazabilidad desde el retiro de los residuos del buque hasta su disposición final en tierra.

Otro de los controles estuvo puesto sobre la fauna marina. La Secretaría de Ambiente requirió revisar los registros de avistamientos realizados por la tripulación, en el marco del plan de monitoreo ambiental aprobado para el proyecto. La medida apunta a verificar que el seguimiento de las especies se cumpla mientras avanza la construcción del ducto submarino.

Por su parte, la Secretaría de Hidrocarburos supervisó la línea de fabricación de la cañería y las correspondientes calificaciones de los procedimientos de soldadura utilizados para construir el ducto. Según informó el Gobierno provincial, las tareas permitieron comprobar además la existencia de medidas adecuadas para prevenir eventuales derrames.

“Esta fiscalización demuestra que Río Negro acompaña el desarrollo de su nueva etapa productiva con presencia del Estado y controles concretos”, afirmó el subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental, Nicolás Jurgeit. El funcionario remarcó que el objetivo es que las inversiones vinculadas al desarrollo energético avancen con reglas claras y bajo controles sobre el Golfo San Matías. La inspección forma parte del esquema de fiscalización permanente que la Provincia mantiene sobre las obras marinas de Punta Colorada.