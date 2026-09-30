De Sierra Grande al VMOS: la joven que encontró una oportunidad laboral a 40 minutos de su casa

Durante mucho tiempo, para una joven de Sierra Grande que quisiera crecer profesionalmente, había una opción que parecía casi inevitable: hacer las valijas e irse. Estudiar, conseguir experiencia y buscar trabajo lejos de casa. Para Nahiara Antonio, técnica química, esa historia empezó a cambiar con una oportunidad que apareció mucho más cerca: a solo 40 minutos de su ciudad, en la terminal de Punta Colorada del Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

Nahiara hoy trabaja como operadora de campo y forma parte del enorme movimiento que se desarrolla en la costa rionegrina. Su tarea está vinculada con la seguridad de la terminal, el control de válvulas y equipos y el seguimiento de las instalaciones. “Esta es una oportunidad gigante porque el proyecto es enorme a nivel país”, contó, todavía sorprendida por la dimensión de la obra de la que forma parte.

Para ella, además, hay algo que hace todavía más especial este trabajo: no tuvo que alejarse de su lugar de origen para conseguirlo. “Es un privilegio enorme estar a 40 minutos de Sierra Grande, es muy beneficioso y valoro mucho la oportunidad de trabajar acá. Siendo operadora, estoy súper agradecida”, expresó.

La llegada del VMOS también cambió el paisaje laboral de Sierra Grande. Nahiara lo cuenta desde su propia experiencia: “A Sierra Grande lo cambió por completo, la dimensión es enorme y te llama mucho la atención”. Y detrás de esa frase aparece una transformación que para muchos jóvenes de la zona significa algo concreto: la posibilidad de pensar un futuro profesional sin tener que abandonar la ciudad donde nacieron.

“Antes no había tantas oportunidades, tenías que irte para crecer, por lo que esta oportunidad es única”, explicó la joven. Por eso, más allá de las grandes cifras que rodean al proyecto, para Nahiara el VMOS tiene una dimensión mucho más personal. Es el lugar donde consiguió desarrollar su profesión y, al mismo tiempo, seguir cerca de su familia, sus afectos y su ciudad.

La historia de Nahiara se enmarca en la política provincial de priorizar la contratación de trabajadores rionegrinos para los grandes proyectos energéticos. La llamada Ley 80/20 establece criterios para favorecer la incorporación de mano de obra local, una herramienta que el Gobierno provincial presenta como parte de su estrategia para que las inversiones también generen empleo en las comunidades donde se desarrollan.

Mientras las máquinas avanzan en Punta Colorada y el VMOS toma forma frente al Golfo San Matías, Nahiara mira todo desde adentro. La joven que antes podía imaginar que para crecer debía irse de Sierra Grande hoy trabaja a pocos kilómetros de su casa, como parte de una obra que promete cambiar la actividad energética de Río Negro. “Como una persona que nació acá, este proyecto me pone muy feliz”, resumió.