Un equipo especial de trabajadores locales tendrá a su cargo una de las primeras operaciones clave de la nueva terminal exportadora de Vaca Muerta en Punta Colorada, Río Negro. El primer gran desafío será el llenado del tanque 404 del VMOS, donde se almacenará el petróleo que luego será enviado hacia los buques mediante el sistema offshore de la terminal.

Entre los trabajadores que ya se preparan para esa tarea está Martín Gómez, oriundo de San Antonio Oeste, quien antes de incorporarse al proyecto VMOS trabajaba en atención al público. Para él, el desembarco en la industria petrolera significó un cambio rotundo de actividad, pero también una oportunidad de capacitación y crecimiento.

“Un rubro totalmente diferente, pero yo ya tenía una formación previa que me ayudó y la empresa me dio una gran oportunidad, aún sin tanta experiencia. Nos capacitaron y lo siguen haciendo permanentemente”, explicó Gómez.

Ahora, su equipo tendrá una misión concreta: poner en marcha el primer llenado del enorme tanque 404. “Nuestro equipo se va a encargar de hacer el llenado del primer tanque, del 404, de ahí se enviará mediante un sistema offshore con dos monoboyas que permitirá llenar los barcos y eso saldrá al mundo”, detalló.

Un tanque gigante para guardar el petróleo de Vaca Muerta

Las dimensiones de la estructura muestran la magnitud de la obra. El tanque 404 fue construido con 1.500 toneladas de acero, 30.000 bulones y más de un millón de pulgadas de soldadura. Tiene 82 metros de diámetro y 35 metros de altura, y puede almacenar hasta 120.000 metros cúbicos de petróleo.

El circuito será parte de la nueva ruta de exportación del crudo neuquino. El petróleo de Vaca Muerta llegará hasta Punta Colorada, será almacenado en los tanques y luego enviado hacia la terminal offshore. Desde allí, las dos monoboyas permitirán cargar los buques que llevarán el petróleo hacia los mercados internacionales.

El primer llenado del tanque 404 será, de esta manera, una de las primeras pruebas concretas de toda esa cadena logística. Detrás de una estructura de enormes dimensiones aparece también un dato que marca el cambio que atraviesa la región: trabajadores de localidades cercanas fueron capacitados y reconvertidos para formar parte de una infraestructura pensada para sacar por el Atlántico una parte cada vez mayor de la producción de Vaca Muerta.