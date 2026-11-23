El juego online ilegal suma señales de alerta en Río Negro. Entre agosto y octubre de 2026, la Lotería provincial recibió 231 reportes vinculados con apuestas clandestinas. Los registros muestran un crecimiento sostenido: fueron 61 en agosto, 75 en septiembre y 95 en octubre, un incremento del 56% en apenas tres meses.

Desde el organismo aclararon que los reportes no equivalen necesariamente a la misma cantidad de denuncias penales ni de investigaciones judiciales. Se trata de presentaciones recibidas y registradas por el área de Juego Online Ilegal, que incluyen denuncias ciudadanas, detecciones mediante ciberpatrullaje, casos de apuestas presenciales y derivaciones de Defensa del Consumidor.

Una de las principales herramientas para detectar estas actividades es el ciberpatrullaje, que permite rastrear sitios web, redes sociales y plataformas digitales que ofrecen apuestas sin autorización. Lotería también recibe denuncias anónimas sobre páginas y establecimientos clandestinos. En octubre, además, incorporó un nuevo panel para organizar las presentaciones y distinguir entre juego online y locales físicos ilegales.

Para avanzar sobre esas plataformas, la provincia trabaja junto con la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA). A través de ese organismo, canaliza reportes ante empresas y entidades como Meta, Mercado Pago, Enacom y NIC Argentina, con el objetivo de solicitar la baja de cuentas, publicaciones y sitios que promocionan apuestas no autorizadas.

La estrategia incluye acuerdos con distintas instituciones para impedir que los operadores clandestinos utilicen redes sociales y sistemas de pago. Entre ellos figuran convenios con Mercado Libre y Mercado Pago, Meta y el Banco Central. También hay acciones conjuntas con Sedronar para prevenir consumos problemáticos y con el Ministerio de Seguridad de la Nación para abordar el juego ilegal y los delitos asociados.

El problema también alcanza a establecimientos físicos. En junio, investigaciones por presuntas actividades de juego ilegal derivaron en allanamientos en El Bolsón y General Roca. En la primera localidad se detectó una vivienda donde se habrían organizado apuestas sin autorización; en Roca se secuestraron siete celulares y una persona fue notificada del inicio de una causa penal. Lotería aclaró que su intervención consistió en recibir las denuncias y presentarlas ante el Ministerio Público Fiscal.

El crecimiento de los reportes en tres meses expone la dimensión de una actividad que opera tanto en internet como en espacios clandestinos. Desde Lotería buscan fortalecer los controles, mejorar el seguimiento de las denuncias y coordinar acciones con otros organismos para bloquear los canales de difusión y circulación del dinero.

Para hacer denuncias, podés ingresar Aquí.