En época de clima mundialista, frente a una cantidad de publicidades de apuestas y competencias de juego por todos lados, desde el Instituto de Juegos de Azar de Neuquén se explicó cómo funciona la regulación del juego legal y cómo se aborda desde la provincia.

El director general de Asuntos Jurídicos del IJAN, Agustín Lígambi, advirtió sobre el avance de las plataformas ilegales de apuestas, el rol de las redes sociales y los riesgos para menores de edad. También explicó las herramientas que utilizan las provincias para combatir esta actividad.

En diálogo con Agustín Amado en el programa Panorama del Canal 24/7, Li Gambi comentó que en Argentina la regulación del juego es particular porque “tiene una regulación segmentada”, donde cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires regula de manera independiente.

En ese sentido, sostiene que el país funciona como “24 países en uno”, lo que obliga a coordinar políticas entre jurisdicciones a través de la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales (ALEA).

El debate abierto de la publicidad

Uno de los temas que más controversia genera es la creciente presencia de publicidad relacionada con apuestas deportivas y juegos de azar, algo que se ve mucho más durante eventos deportivos como el Mundial.

Para Lígambi, la difusión de las plataformas legales cumple una función clave: “La publicidad es necesaria porque es la única manera de competir contra el juego ilegal”.

Sin embargo, reconoció que el volumen de anuncios puede resultar excesivo y que es necesario encontrar un equilibrio. “Hoy vemos publicidad en camisetas, influencers y redes sociales. Hay que encontrar un punto medio para evitar una invasión que pueda generar problemas”, señaló.

Según su visión, prohibirla completamente puede generar efectos contrarios, como ocurrió en otros países: “en España en algún momento se avanzó con la prohibición total de la publicidad del juego legal… y luego volvieron a abrirla porque generó mucho más juego ilegal”.

Menores de edad en el juego ilegal

Otro de los aspectos que más preocupa a las autoridades es la participación de adolescentes en plataformas de apuestas. “El menor de edad participa en el juego ilegal porque el juego legal tiene mecanismos para impedir su acceso”, afirmó el funcionario.

Tras la pandemia, el crecimiento del juego online convirtió esta problemática en un tema prioritario para organismos reguladores y legisladores. Actualmente existen proyectos en el Congreso Nacional orientados a establecer límites publicitarios y fortalecer los controles.

Como estrategia para combatir esto, detalló que no existe una única herramienta, sino múltiples acciones coordinadas. Entre ellas, destaca convenios con plataformas digitales: “Alea ha firmado un convenio con Meta… y a las 24 horas normalmente dan de baja los perfiles de Facebook e Instagram” denunciados. También menciona acuerdos con Mercado Libre, el Banco Central y organismos de dominios de internet para detectar sitios no autorizados.

Una de las herramientas más importantes, explicó, es la identificación de los sitios autorizados mediante el dominio “.bet.ar”. “Es la forma más sencilla de saber si una plataforma es legal en Argentina. Si termina en .bet.ar, obtuvo una licencia en alguna jurisdicción del país”, indicó.

El polémico Prode entre amigos

Entrando en el debate del momento, Li Gambi se refirió al nuevo prode de Mercado Pago, del cual participan millones de personas y que fue denunciado por tener características "que podrían ser encuadradas como captación de apuestas sin autorización”.

El funcionario relató que ALEA, con las 24 jurisdicciones, envió una nota a Mercado Libre planteando esta situación. A partir de eso se convocó a una reunión con los abogados que crearon los términos y condiciones del prode y aceptaron modificar el sistema.

"Hoy en ningún momento mencionan dinero, hablan de porotos, lo llevaron para el lado cómico si se quiere, pero eliminaron cualquier mención a plata, a dinero, a a esas cuestiones. Entonces, quedó por fuera de de lo que podría llegar a ser un juego ilegal, porque nosotros cuando lo planteamos la intimación fue esto roza el juego ilegal porque estás disponibilizando la herramienta para que entre sí puedan enviarse dinero y apostar de alguna manera, por más que no lo mencionaran específicamente", aclaró.

Un fenómeno cada vez más digital

Respecto a influencers y redes sociales, señaló que muchos casos de promoción de apuestas ilegales derivaron en acciones judiciales. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se aplicaron sanciones y acuerdos en los que los influencers debieron capacitarse y luego difundir mensajes de juego responsable.

Consultado sobre dónde se concentra actualmente el juego ilegal, el funcionario fue contundente: la mayoría ocurre online. Si bien todavía existen casos presenciales y recientemente se detectaron locales clandestinos en la región, sostuvo que el principal foco de preocupación está en internet, donde operan plataformas ilegales, intermediarios y redes de captación de apostadores.