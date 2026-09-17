De las emergencias al juego online: cómo cambió la agenda de la ayuda humanitaria en Argentina

La ayuda humanitaria en Argentina enfrenta una agenda cada vez más amplia. A las respuestas ante inundaciones, emergencias y otras situaciones críticas se sumaron problemas cotidianos vinculados con la salud, el acceso al agua segura, la situación de calle y el impacto de las apuestas online entre adolescentes. En ese contexto, la Cruz Roja Argentina realiza entre el 12 y el 21 de septiembre su Colecta anual, una campaña destinada a sostener los programas que desarrolla durante todo el año a través de su red de 65 filiales y 33 Institutos Superiores distribuidos en el país.

Uno de los nuevos desafíos identificados por la organización es el crecimiento de las apuestas online entre jóvenes. Según un relevamiento del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina, realizado sobre 11.421 adolescentes de entre 13 y 18 años, seis de cada diez están expuestos al juego online.

Uno de los nuevos desafíos identificados por la organización es el crecimiento de las apuestas online entre jóvenes.

El estudio indica que el 16% participa directamente en apuestas, mientras que otro 45% tiene vínculos cercanos con personas que apuestan. El acceso aparece además a edades tempranas, entre los 13 y 14 años, y aumenta progresivamente hasta los 17 y 18 años.

El relevamiento también detectó una diferencia entre varones y mujeres: el 24% de los varones encuestados manifestó apostar, frente al 8% de las mujeres. Además, los varones registraron una mayor frecuencia e intensidad en la participación.

Frente a este escenario, la Cruz Roja incorporó talleres de prevención y espacios de conversación destinados a que adolescentes y jóvenes puedan identificar los riesgos vinculados con el juego online. Hasta ahora, la organización trabajó con más de 2.300 estudiantes de 40 escuelas de distintas partes del país.

La problemática convive con necesidades más tradicionales de la asistencia humanitaria. En algunas localidades del norte argentino, por ejemplo, el acceso al agua segura continúa siendo una prioridad, mientras que en otros lugares las acciones se concentran en acompañar a personas en situación de calle, promover hábitos saludables o preparar a las comunidades frente a emergencias.

La estructura federal de la Cruz Roja permite adaptar esas respuestas a las características de cada territorio. La organización sostiene programas vinculados con salud, educación, agua segura, movilidad humana, primeros auxilios y preparación ante emergencias, además de incorporar problemáticas emergentes.

La Colecta anual se desarrolla bajo el lema “Ayudar es nuestra bandera” y busca financiar parte de ese trabajo. Como parte de la campaña, el sábado 19 de septiembre se realizará una jornada abierta en el Parque Rivadavia, en la Ciudad de Buenos Aires, de 11 a 15, con capacitaciones en primeros auxilios, juegos y asesoramiento sobre acceso a derechos.

La campaña permanecerá activa hasta el 21 de septiembre y forma parte de una estrategia que busca que la ayuda humanitaria no quede limitada a la respuesta posterior a una emergencia, sino que también pueda intervenir sobre problemas que aparecen y evolucionan dentro de las propias comunidades.