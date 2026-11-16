Dos competidores de Regina que viajaban hacia Allen para participar de la Vuelta al Valle estuvieron a punto de perder sus bicicletas de competición cuando ambos rodados cayeron de un vehículo sobre la Ruta 22. Pero lo que pudo convertirse en un verdadero dolor de cabeza terminó con un desenlace inesperado: un vecino de Huergo las encontró, las puso a resguardo y salió a buscar a sus dueños para devolverlas.

La historia tiene como protagonista a Alfredo Castillo, un vecino de Huergo que trabaja como chofer de ambulancia en el hospital local. El episodio ocurrió durante el fin de semana, a la altura del balneario Fortín Lagunita, cuando regresaba de trasladar a un paciente y se encontró con las dos bicicletas abandonadas a la vera de la ruta.

El problema había comenzado cuando los competidores se trasladaban desde Regina hacia Allen para disputar la quinta etapa de la tradicional competencia ciclística. Durante el recorrido, la cuerda que sujetaba los rodados al vehículo se cortó y las bicicletas terminaron cayendo sobre la Ruta 22, sin que sus propietarios advirtieran lo sucedido.

Sin embargo, mientras los ciclistas continuaban su viaje, Castillo se topó con los dos rodados. Lejos de pasar de largo, decidió detenerse, recogerlos y evitar que quedaran expuestos a nuevos daños o desaparecieran en manos de alguien que no tuviera las mismas intenciones.

Pero el gesto no terminó ahí. El vecino también se propuso encontrar a quienes habían perdido las bicicletas. Para eso contó con un dato fundamental: los rodados tenían identificaciones en sus asientos, con los números 133 y 134. A partir de esas referencias comenzó a realizar contactos y a buscar la manera de localizar a los competidores.

Finalmente, la búsqueda dio resultado y pudo comunicarse con los propietarios, dos ciclistas oriundos de Villa Regina que participaban de la Vuelta al Valle. Así, lo que había comenzado como un imprevisto en plena Ruta 22 terminó con el reencuentro entre los deportistas y sus herramientas de competición.

Además, el episodio no había pasado sin consecuencias materiales. Una de las bicicletas sufrió la rotura de un manubrio, aunque el desperfecto pudo solucionarse de urgencia para que los competidores pudieran continuar con su participación en la carrera.

Los ciclistas no ocultaron su agradecimiento y destacaron públicamente la actitud de Castillo. Para ellos, recuperar los rodados significó mucho más que evitar una pérdida económica: les permitió seguir adelante con una competencia para la que se habían preparado.

En tiempos en los que abundan las noticias sobre robos y hechos de inseguridad, la historia de este vecino de Ingeniero Huergo dejó otra postal sobre la Ruta 22. Encontró dos bicicletas que no eran suyas, podría haberse desentendido del asunto, pero eligió hacer algo mucho más sencillo y, a la vez, cada vez más necesario: devolver lo que encontró.