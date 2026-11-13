Durlock cierra su planta en General Roca: despidos y 120 años de historia que llegan a su fin

La noticia que nadie quería confirmar finalmente se hizo realidad: Durlock cerró su planta de procesamiento de yeso en General Roca, despidió a sus 11 empleados y al gerente y comenzó a retirar los últimos restos de material que permanecían almacenados en los galpones de Stefenelli. La decisión fue tomada por ETEX, la compañía internacional propietaria de la marca, ante la caída de las ventas y los cambios en el mercado de la construcción.

Las imágenes de los últimos camiones que salen de la planta terminaron de confirmar el final de una actividad que durante décadas tuvo un lugar importante en la historia productiva de la ciudad. Ya no habrá procesamiento de yeso en esas instalaciones y los trabajadores quedaron afuera de una empresa que formaba parte de una larga tradición industrial de General Roca.

Detrás de la decisión aparece una explicación vinculada directamente con el mercado. La firma considera que la demanda de ese material cayó y que la construcción atraviesa cambios que modificaron las necesidades de comercialización. El impacto más inmediato fue sobre los trabajadores.

Una historia que comenzó mucho antes de Durlock

La planta tiene una historia que excede largamente a la marca que terminó cerrando sus puertas. Durlock había adquirido las instalaciones y estructuras que pertenecían a la histórica yesera Corral, una empresa fundada en 1905 y vinculada durante generaciones con la actividad productiva de General Roca.

Por eso, el cierre no representa solamente la salida de una compañía internacional. También significa el final de una etapa para una actividad con más de un siglo de historia en la ciudad, con trabajadores y familias que construyeron su vida alrededor de esa producción.

En 2007, la empresa tenía una plantilla de 60 trabajadores, de acuerdo con los reportes vinculados con la operación de venta. Ese año, María Teresa Corral, heredera de Julio Corral, vendió la firma al grupo belga Etex, propietario de Durlock en Argentina desde 1989.

Algunos sostienen que, todavía queda una pequeña ventana abierta. Según fuentes de la actividad consultadas por Somos Noticias, la planta permanecerá con personal de seguridad y conservará todos sus permisos activos. Esa decisión permitiría una eventual reactivación durante 2027, si las condiciones del mercado cambian y la empresa resuelve volver a producir.