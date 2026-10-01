La Municipalidad de General Fernández Oro realizará el sábado 3 de octubre la primera Jornada de Digitalización Comunitaria “Entre Fotos y Recuerdos”, una iniciativa destinada a reunir fotografías y documentos que forman parte de la historia de la localidad. La actividad será de 10 a 15 en el Museo Estación Cultural (MEC), ubicado en el edificio de la antigua estación ferroviaria sobre la Ruta Provincial 65.

La propuesta es abierta a toda la comunidad y no requiere inscripción previa. Los vecinos pueden acercar fotografías, afiches, programas, invitaciones y otros documentos vinculados con Fernández Oro. Los materiales serán escaneados y los originales serán devueltos en el momento.

La jornada constituye una primera etapa del Archivo Histórico Digital Municipal de General Fernández Oro, que actualmente se encuentra en construcción. Según explicó a Mejor Informado Jorge Pablo Rebolledo, coordinador interinstitucional del proyecto, la intención es poner el archivo en línea durante 2027 para que pueda ser consultado desde cualquier lugar.

Qué fotos y documentos se pueden llevar

El proyecto busca recuperar materiales que permitan reconstruir distintos momentos de la vida social y comunitaria de Fernández Oro.

Se pueden acercar, entre otros:

Fotografías familiares .

. Imágenes de escuelas y actos escolares.

Fotografías de clubes e instituciones.

Registros de comercios.

Imágenes de calles y edificios.

Fotografías de chacras y de la actividad productiva.

Celebraciones y acontecimientos comunitarios.

Afiches y programas de eventos.

Invitaciones y documentos familiares.

Otros materiales gráficos que puedan ser digitalizados.

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es que no hace falta conocer todos los datos de una fotografía para llevarla a la jornada. Incluso una imagen cuya fecha o identidad de las personas que aparecen no pueda determinarse todavía puede aportar información para el archivo.

Cómo será la jornada de digitalización

La actividad se realizará el sábado 3 de octubre, de 10 a 15, en el Museo Estación Cultural de Fernández Oro, ubicado en el kilómetro 1181 de la Ruta Provincial 65.

Los vecinos podrán concurrir directamente con los materiales. No es necesario completar una inscripción previa.

El equipo cuenta con un escáner preparado para trabajar con diferentes tamaños y formatos, según explicó Rebolledo.

El procedimiento permitirá obtener una copia digital de cada documento o fotografía mientras el propietario conserva el original. De esta manera, el proyecto busca ampliar el patrimonio documental disponible sin que las familias deban desprenderse de sus recuerdos.

La información de los vecinos será parte del archivo

La digitalización es solamente una parte del proceso. Cada material incorporado deberá contar con la mayor cantidad posible de información que permita identificarlo.

La ficha de cada imagen podrá incluir fecha o período, lugar, personas, acontecimiento, institución o familia vinculada, además de otros datos que aporten los vecinos.

Una fotografía de un acto escolar puede permitir identificar a estudiantes, docentes y el edificio donde funcionaba una escuela. Del mismo modo, la imagen de un equipo deportivo puede aportar nombres, fechas y datos sobre un club.

Las fotografías de calles, comercios y chacras también pueden mostrar cómo fue cambiando Fernández Oro con el paso de las décadas.

“Cuando logramos identificar a las personas, el lugar, la fecha y el acontecimiento, esa fotografía comienza a formar parte de una historia colectiva”, explicó Rebolledo.

Un archivo que podrá incorporar nuevos datos con el tiempo

El proyecto contempla que la información de las fotografías pueda ser ampliada incluso después de su incorporación.

Por ejemplo, una persona podría reconocer posteriormente a alguien que aparece en una imagen o aportar información sobre un edificio, una institución o un acontecimiento. Ese nuevo testimonio permitirá actualizar y precisar las fichas del archivo.

Esto convierte a la iniciativa en un proceso de construcción colectiva y no solamente en una tarea de digitalización.

El objetivo es que las fotografías que hoy permanecen guardadas en hogares, clubes o asociaciones puedan transformarse en documentos accesibles para futuras investigaciones y para cualquier vecino interesado en conocer la historia de la localidad.

Quiénes participan en el Archivo Histórico Digital Municipal

El proyecto se desarrolla con la participación de distintos sectores de la comunidad.

Intervienen una Comisión de Vecinos voluntarios, un estudiante becario y su tutora docente de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), la Municipalidad de General Fernández Oro y estudiantes de 4° y 5° año de la ESRN 14.

La articulación con la Facultad de Informática apunta, entre otras tareas, al diseño de las bases de datos que permitirán organizar el material recolectado.

A su vez, los estudiantes de la ESRN 14 presentarán en noviembre el diseño del sitio web que posteriormente servirá como plataforma de consulta.

Cuándo estará disponible el Archivo Histórico Digital

La puesta en línea del Archivo Histórico Digital Municipal de General Fernández Oro está prevista para 2027.

La etapa actual está concentrada en la recolección de fotografías y documentos, el registro del material y el diseño de las bases de datos.

“Esta etapa inicial es de recolección de documentos y fotografías. Registro. Diseño de las bases de datos conjuntamente con la Facultad de Informática de la UNCo. En noviembre, alumnos de la ESRN 14 de Fernández Oro presentarán el diseño del sitio web y en 2027 lo pondremos en línea para que se pueda consultar desde cualquier parte del mundo”, explicó Rebolledo.

Una oportunidad para recuperar la historia cotidiana

El valor del archivo no estará solamente en las fotografías consideradas históricas en sentido tradicional.

También pueden resultar relevantes imágenes aparentemente cotidianas: una familia frente a su casa, un comercio que ya no existe, una calle antes de una transformación urbana, un equipo de un club, una escuela o una chacra.

Ese tipo de registros permite documentar cómo era la vida cotidiana de Fernández Oro, quiénes habitaban sus barrios, qué instituciones funcionaban y cómo fueron cambiando sus espacios.

En ese sentido, la iniciativa busca preservar un patrimonio que actualmente se encuentra disperso y, en muchos casos, únicamente en manos de particulares.

La experiencia también tiene un antecedente cercano en la región: en Cipolletti se realizaron muestras que utilizaron fotografías como documentos para reconstruir distintos momentos de la historia de la ciudad.

Qué tienen que hacer los vecinos que quieran participar

La participación es sencilla: los interesados pueden acercarse el sábado 3 de octubre, entre las 10 y las 15, al Museo Estación Cultural de Fernández Oro con fotografías o documentos relacionados con la historia de la localidad.

Los materiales pueden tener distintos tamaños y formatos, ya que el equipo dispone de un escáner preparado para trabajar con diferentes medidas.

El original será devuelto después de la digitalización, mientras que la copia obtenida pasará a formar parte del proceso de construcción del archivo.

El próximo paso

La jornada del 3 de octubre será el primer operativo de recolección comunitaria, pero el proyecto continuará después de esa fecha. La intención es seguir incorporando documentos, completar la información disponible y desarrollar la plataforma que permitirá consultar el archivo desde internet.

Mientras tanto, la organización apunta a que los vecinos aporten fotografías y documentos que permitan preservar fragmentos de la historia de General Fernández Oro que hoy permanecen dispersos en hogares, instituciones y asociaciones.

La meta es que, a partir de ese trabajo, una fotografía guardada durante décadas en una familia pueda convertirse en parte de la memoria histórica digital de toda la comunidad.