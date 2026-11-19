Un hombre de 31 años permanece internado en terapia intensiva del Hospital Zonal de San Carlos de Bariloche tras confirmarse que contrajo hantavirus. Su estado de salud fue informado como estable, mientras las autoridades sanitarias avanzan con la investigación epidemiológica, identificaron a las personas que mantuvieron contacto estrecho con él y dispusieron medidas preventivas para evitar nuevos contagios. Por ahora, no pudieron establecer dónde ni en qué circunstancias se produjo la infección.

La noticia encendió una señal de alerta en la ciudad cordillerana. No se trata solamente de un paciente que atraviesa un cuadro delicado y necesita atención especializada. El hantavirus es una enfermedad potencialmente mortal y tiene una particularidad que vuelve todavía más importante el seguimiento de este episodio: en la Patagonia circula la variante Andes, que puede transmitirse de persona a persona.

Por ese motivo, la identificación de los contactos cercanos no es un procedimiento de rutina ni un dato menor. Las autoridades sanitarias deben determinar quiénes estuvieron expuestos, evaluar posibles riesgos y establecer las medidas de aislamiento y vigilancia que correspondan. El objetivo es evitar que un caso individual pueda convertirse en una cadena de contagios.

Mientras tanto, uno de los principales interrogantes sigue sin respuesta: dónde contrajo la enfermedad el hombre de 31 años. La investigación busca reconstruir sus actividades y posibles exposiciones durante los días previos a la aparición de los síntomas. Hasta el momento, no se informó públicamente un lugar concreto que permita establecer el origen de la infección.

El episodio también vuelve a poner sobre la mesa los antecedentes de hantavirus en la región. Este sería el cuarto registrado durante 2026. Entre los episodios anteriores se mencionaron uno en El Bolsón, otro en Bariloche que tuvo como víctima fatal a un policía y un tercer caso correspondiente a un hombre de 45 años que había realizado tareas de desmalezamiento y limpieza.

La referencia no es menor. La presencia de hantavirus en la región cordillerana obliga a extremar las precauciones, especialmente en lugares donde puede existir contacto con roedores silvestres o sus secreciones. La limpieza de galpones, depósitos y espacios cerrados que permanecieron sin ventilación, así como las tareas en zonas de vegetación, pueden representar situaciones de exposición.

En este escenario, la evolución del paciente y los resultados de la investigación epidemiológica serán determinantes para conocer el alcance del episodio. Por ahora, hay un hombre de 31 años internado en terapia intensiva, contactos bajo seguimiento sanitario y una pregunta que todavía no tiene respuesta: dónde comenzó el contagio que volvió a encender las alarmas por hantavirus en Bariloche.