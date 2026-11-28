Un joven de 18 años desapareció este sábado 28 de noviembre en las aguas del río Negro, en el sector de Paso Córdoba, en General Roca, luego de ingresar al agua junto a dos amigos y ser arrastrado por la corriente. Bomberos Voluntarios y Prefectura Naval Argentina (PNA) participan del operativo de búsqueda. En paralelo, la Fiscalía dispuso imputar por abandono de persona al instructor de una actividad acuática que, según los testimonios, no habría auxiliado a los jóvenes cuando pidieron ayuda.

Cómo desapareció el joven de 18 años en las aguas del río Negro

El joven es intensamente buscado en el río Negro, luego de desaparecer en las aguas del sector de Paso Córdoba, en General Roca. El hecho ocurrió durante la tarde de este sábado, cuando ingresó al río junto a otros dos amigos y fue arrastrado por la fuerte correntada. Por el episodio, la Fiscalía dispuso imputar por abandono de persona al instructor de una actividad acuática que se encontraba en el lugar.

El operativo comenzó luego de que se recibiera un aviso sobre la posible presencia de un cuerpo flotando detrás de la confitería ubicada en el sector del parador. Efectivos del Destacamento 166° de Paso Córdoba acudieron al lugar y entrevistaron a personas que se encontraban en la costa, quienes confirmaron haber visto a una persona arrastrada por la corriente hasta desaparecer de su vista.

A partir de las primeras averiguaciones, la Policía de Río Negro pudo establecer que eran tres los jóvenes que habían ingresado al agua y que uno de ellos, de 18 años, no había conseguido regresar a la orilla.

Ante la emergencia, intervinieron Bomberos Voluntarios, que iniciaron los rastrillajes en el río. También se notificó a la PNA a través del sistema 911 Río Negro Emergencias para reforzar las tareas de búsqueda y rescate.

La imputación al instructor por abandono de persona

Uno de los elementos centrales de la investigación surgió de los testimonios recogidos por los efectivos policiales. Según esas declaraciones, los jóvenes habrían pedido ayuda a un grupo que practicaba deportes acuáticos sobre tablas, pero no habrían recibido asistencia.

A partir de esa información, la Fiscalía de turno ordenó trasladar al profesor responsable a la Comisaría 48° del barrio Mosconi, donde fue notificado de su imputación por el delito de abandono de persona. Mientras avanzan las actuaciones judiciales, continúan los rastrillajes para intentar localizar al joven desaparecido.