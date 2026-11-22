Durante la mañana de este domingo 22 de noviembre fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer de 60 años en el interior de un canal en la zona de Guerrico. El hallazgo motivó un amplio despliegue policial y judicial en el lugar con el objetivo de resguardar la escena y establecer las circunstancias del fallecimiento.

Según informaron fuentes policiales, en el operativo intervienen efectivos de la Comisaría 54° de Guerrico, quienes cuentan con la colaboración de personal de la Comisaría 6° de Allen.

También se hicieron presentes los peritos del Gabinete de Criminalística y autoridades de la fiscalía de turno para encabezar las primeras actuaciones de la causa.

Las tareas desplegadas en torno al curso de agua fueron recorridas por efectivos por los caminos ribereños y se hicieron controles visuales en los sectores de saltos de agua.

Una vez finalizadas las diligencias de rigor y los relevamientos periciales correspondientes en el sitio del hallazgo, las autoridades dispondrán el traslado del cuerpo hacia la morgue judicial de General Roca.

Allí se hará la autopsia forense que permitirá determinar con precisión las causas de la muerte.