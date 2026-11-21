La búsqueda del camionero de 28 años desaparecido en Cinco Saltos continuará este sábado por la mañana con la incorporación de un equipo sumergible que permitirá inspeccionar y remover el fondo del canal principal. El operativo se extendió durante todo este viernes por distintos cursos de agua de la región, pero los rescatistas no encontraron rastros del joven.

El hombre es oriundo de Entre Ríos y se encontraba en el Parque Industrial de Cinco Saltos, donde esperaba realizar una carga, cuando desapareció en el cauce. La búsqueda comenzó durante la tarde del miércoles 18 de noviembre, después de que un vecino alertara sobre una escena desesperante: había visto a una persona dentro del agua que levantaba los brazos para pedir ayuda mientras la corriente la arrastraba.

La advertencia movilizó a bomberos, policías y personal de emergencia de la ciudad, que desde entonces trabajan para localizar al camionero.

Los rastrillajes se extendieron por los canales de la región

Durante este viernes, el operativo estuvo encabezado por la Comisaría 7ª de Cinco Saltos y contó con la participación de Protección Civil, Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos, la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y la Brigada Rural.

Los equipos recorrieron los canales de la zona con kayaks y la colaboración de buzos especializados. Sin embargo, las tareas finalizaron sin resultados positivos.

La búsqueda también se extendió hacia Cipolletti y General Fernández Oro. Allí, personal de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios de ambas localidades rastrilló los tramos cercanos del sistema de riego, aunque tampoco encontró indicios sobre el paradero del joven.

Un dispositivo sumergible se incorporará este sábado

Ante la falta de resultados, los rastrillajes se reanudarán a primera hora de este sábado con un nuevo recurso. Se trata de un dispositivo sumergible que será utilizado para inspeccionar y remover el fondo del canal principal, con el objetivo de ampliar las posibilidades de encontrar al camionero.

El operativo continuará con la participación de los equipos de emergencia que trabajan en la zona, mientras se mantienen los recorridos por los distintos sectores del sistema de riego.