Un conocido conductor de radio y televisión de Roca deberá pedir disculpas públicas a una mujer y realizar una capacitación sobre violencia de género después de avalar al aire un insulto sexist enviado por un oyente. Una jueza de Familia consideró que su conducta constituyó violencia simbólica mediática y advirtió que el incumplimiento de las medidas podría derivar en consecuencias penales.

Qué hizo el conductor

El episodio ocurrió durante un programa emitido en el contexto del 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural dentro del espacio se radio que conduce este conocido periodista por fuera del noticiero de Canal 10 donde se hizo conocido.

Una mujer expresó su opinión sobre la fecha y un oyente respondió con un audio que contenía un insulto basado en su condición de mujer. De cuerdo con la información del expediente, le dijo "malco...". El conductor no cuestionó la agresión, sino que la avaló y minimizó su contenido discriminatorio.

La mujer consideró que había recibido un trato humillante y degradante y denunció violencia de género en sus modalidades simbólica y mediática. Al analizar el caso, la magistrada entendió que la responsabilidad del comunicador no se limitaba a reproducir el mensaje: su reacción también podía contribuir a legitimar públicamente expresiones que naturalizan la desigualdad entre hombres y mujeres.

La decisión de la justicia ante el comentario sexista

Para fundamentar la decisión, la jueza Angela Sosa aplicó la Ley Nacional 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, junto con convenciones internacionales y otras normas vinculadas con la igualdad, la dignidad y la comunicación audiovisual.

La resolución ordenó al periodista disculparse públicamente en el mismo medio dentro de los cinco días posteriores a la notificación.

También deberá acreditar, en un plazo de 90 días, una capacitación sobre violencia de género, especialmente sobre violencia simbólica mediática. Podrá realizarla gratuitamente a través de una propuesta de la Escuela de Capacitación Judicial del Poder Judicial de Río Negro o elegir otra formación.

Además, deberá abstenerse de reproducir o avalar mensajes discriminatorios contra las mujeres. La jueza advirtió que desobedecer las medidas podría dar lugar a una causa penal y otras disposiciones judiciales.