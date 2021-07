Escándalo por comentarios sexistas de un relator

En el partido de Nueva Chicago frente a Mitre de Santiago del Estero, el relator Ramón Ávila se ganó el odio del público y hasta sacaron un comunicado en su contra por parte de la Subcomisión de Género y Diversidad del club de Mataderos por sus comentarios a la árbitra asistente Mariana Duré, una vez que apareció en el plano de la transmisión.

El relator dijo: “Ahí está, qué linda, buena presencia, ¿no? de la árbitro asistente”. “¡Epa! se congeló la cámara allí por parte de uno de los camarógrafos. Había un jugador… Duré, ¿no? bah, capaz que sea pariente”, añadió Ávila en medio del partido.

“Viene el centro desde la izquierda de Sayavedra, se queda corto, el rechazo de Barrios, no se fue el peligro para Nueva Chicago pero había offside de Sayavedra. Para mí que se encandiló con el árbitro asistente 2″, continuó el relator del encuentro.

En la transmisión de Mitre-Nueva Chicago por @TyCSportsPlay, esto. pic.twitter.com/BLvw3nc6qw — Roberto Parrottino (@rparrottino) July 27, 2021

En un momento del partido, el relator le dijo al vestuarista, Álvaro Ibáñez: “Había un Duré, me acuerdo, un delantero rubio que jugó en Vélez y en All Boys. Nos desconcentramos con el árbitro asistente, ya después me va a decir el nombre y apellido, consiga teléfono también”.

Inmediatamente después del partido, la Subcomisión de Diversidad y Género de Nueva Chicago emitió un duro comunicado: “Desde la Subcomisión de Género y Diversidad del Club Atlético Nueva Chicago repudiamos los dichos por parte del relator de TyC Sports Play hacía la juez de línea durante la transmisión del partido de hoy disputado contra Mitre (SdE). El acoso verbal tanto en nuestra institución como en todos los ámbitos debe ser rechazado”.

El partido finalizó con victoria de Nueva Chicago por 1 a 0 frente a Mitre con gol de Rodrigo Sayavedra en el Estadio Madre de Ciudades en partido correspondiente a la Primera Nacional.

En respuesta al comunicado de la Subcomisión de Diversidad y Género, el relator salió a defenderse en medio del escándalo y dijo en un tuit que finalmente borró: “Fue un piropo. Se fueron al carajo. Incluso no comentan que valoro que cada vez hay más mujeres en el fútbol y en el arbitraje y es muy saludable. No confundan ni tergiversen las cosas. Seamos serios”.