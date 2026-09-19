Un camionero de 45 años, oriundo de Tigre, murió tras un choque frontal entre dos camiones sobre la Ruta Nacional 22, cerca del puente que une La Adela, en La Pampa, con Río Colorado, en Río Negro. El impacto ocurrió durante la noche del viernes y la investigación preliminar apunta a que uno de los vehículos habría invadido el carril contrario.

El conductor fallecido manejaba un camión de cargas generales y murió en el lugar como consecuencia de la fuerte colisión. El otro transporte involucrado era un camión cisterna que llevaba a dos personas, quienes sufrieron heridas y fueron trasladadas al Hospital José Cibanal de Río Colorado sin riesgo de vida.

El choque se produjo cerca de las 23, en el sector de la bajada del puente del lado pampeano. Según el parte policial preliminar, los vehículos circulaban en sentidos opuestos y la dinámica analizada hasta el momento indicaría que uno de los rodados habría cruzado hacia el carril contrario.

La identidad del conductor fallecido fue confirmada como la de un hombre de 45 años, con domicilio en Tigre, provincia de Buenos Aires. En tanto, los dos ocupantes del cisterna recibieron asistencia en el lugar antes de ser derivados al centro de salud de Río Colorado.

La investigación apunta a explicar cómo se produjo el impacto

En el lugar trabajaron efectivos policiales de La Pampa y Río Negro, Bomberos Voluntarios y personal de emergencias. Los equipos debieron asistir a las personas involucradas, asegurar la zona y trabajar sobre los vehículos de gran porte.

También intervino la Fiscalía de turno, que ordenó la realización de peritajes a cargo de la Agencia de Investigación Científica. Esos estudios buscarán establecer con mayor precisión la trayectoria de los camiones y las circunstancias que derivaron en la colisión frontal.

Uno de los transportes era un camión cisterna y el impacto provocó un derrame de líquido y aceite sobre la calzada. Los equipos de emergencia realizaron tareas de contención y limpieza antes de liberar nuevamente el corredor.

La Ruta 22 volvió a quedar habilitada durante la mañana

La magnitud del choque obligó a cerrar completamente la circulación en el sector del puente interprovincial. Durante varias horas, los vehículos quedaron detenidos en los controles ubicados a ambos lados del río Colorado.

Del lado de La Pampa, el corte se concentró en el Puesto Caminero La Adela, ubicado en el cruce de las rutas nacionales 22 y 154. En Río Negro, el operativo se implementó en el Puesto Caminero Río Colorado.

Luego de retirar los dos camiones, limpiar la calzada y completar las tareas de contención por el derrame, la Ruta Nacional 22 fue habilitada nuevamente alrededor de las 8 de este sábado.

El puente sobre el río Colorado es uno de los principales pasos entre Río Negro y La Pampa y concentra circulación de vehículos particulares y transporte de cargas. La investigación continuará ahora con los peritajes destinados a determinar cómo se produjo el choque y cuál de los vehículos invadió el carril contrario.