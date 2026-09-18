La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Centenario detectó tres situaciones irregulares vinculadas al arrojo ilegal de residuos y efluentes en la zona de la meseta, luego de la denuncia de una vecina que alertó sobre una empresa de volquetes.

La titular del área, Daniela Dietrich, explicó en diálogo con radio Sayhueque que el operativo se inició a partir de un video enviado por una vecina el miércoles 16 de septiembre, donde se observaba a un camión arrojando residuos en ese sector.

“El día 16 de septiembre justamente el miércoles recibimos al corporativo de la Secretaría de Ambiente un video de una vecina denunciando una empresa de volquetes que estaba arrojando residuos en la zona de la meseta”, relató Dietrich.

A partir de esa denuncia, personal del cuerpo de Inspectores de Ambiente se trasladó hasta el lugar y constató la situación. Durante el procedimiento, además, encontraron otro vehículo realizando una descarga de líquidos.

Un camión atmosférico y dos volqueteras quedaron bajo investigación

“Ese video nos llega a la secretaría y con el cuerpo de Inspectores de Ambiente fuimos al lugar y ahí constatamos que se había hecho este arrojo de residuos, pero además, los inspectores y la inspectora se encuentran con un camión atmosférico vertiendo líquidos efluentes que tenían un color oscuro y además olían muy mal”, explicó la funcionaria.

Según detalló, los inspectores se acercaron al conductor del camión atmosférico, tomaron sus datos y comenzaron el proceso administrativo correspondiente. “Se labraron las actas correspondientes y elevarlas al juzgado de falta”, indicó.

Dietrich aclaró que se trata de una empresa que no presta el servicio en Neuquén y señaló que no brindaría su nombre hasta tanto avance el procedimiento administrativo.

Además, durante el operativo los inspectores observaron otro vehículo que también habría intentado arrojar residuos. “Mientras los inspectores estaban en el lugar, también observaron otro camión de volquetes de la ciudad de Neuquén que huía porque se ve que alguna de las personas le había comunicado que estaban los inspectores ambientales”, sostuvo.

Tres faltas: residuos, efluentes y disposición ilegal

La secretaria de Ambiente explicó que la situación involucró distintos tipos de infracciones: dos relacionadas con empresas de volquetes y una con un camión atmosférico. “Se observaron en esa mañana dos empresas de volquete arrojando residuos o a punto de hacerlo y esta que tenía un camión atmosférico”, detalló.

Además, remarcó que el hecho representa un agravante porque se trata de vehículos que llegan desde otras localidades para disponer residuos de manera irregular en la meseta de Centenario.

“Hay como dos faltas diferentes y agravantes. Además, porque no son de la localidad, vienen a ensuciar nuestra meseta porque no quieren pagar los costos que implica hacer esta disposición donde corresponden”, afirmó Dietrich.

La funcionaria destacó la importancia de la denuncia vecinal para poder intervenir. “Por suerte, justo pasaba una vecina, filmó, nos hizo llegar el video y nosotros procedimos con respecto a eso y porque gracias a que se envió pudimos sancionar como corresponde”, señaló.

El municipio pidió colaboración de los vecinos

Desde la Secretaría de Ambiente recordaron que el arrojo y la disposición indebida de residuos y efluentes está prohibido y constituye una infracción. Dietrich explicó que los inspectores realizan recorridas permanentes, aunque destacó que la colaboración de los vecinos resulta clave para detectar este tipo de situaciones.

“Nosotros tenemos un cuerpo de inspectores ambientales que todo el tiempo están recorriendo, asisten a donde las vecinas y los vecinos nos denuncian que hay situaciones irregulares”, expresó.

Y agregó: “No somos muchos, somos pocos y Centenario es muy grande en cuanto a kilómetros y distancias. Por eso es fundamental esta colaboración que recibimos cotidianamente”.