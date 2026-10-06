El movimiento en la costa rionegrina ya no pasa desapercibido. El Puerto de San Antonio Este recibe barcos, toneladas de materiales y enormes estructuras vinculadas con los proyectos energéticos que buscan conectar Vaca Muerta con el mundo. Ahora llegaron dos protagonistas gigantes: las monoboyas que serán instaladas frente a Punta Colorada para permitir la carga de petróleo en los grandes buques que cruzan los océanos.

Las estructuras arribaron desde Emiratos Árabes Unidos y cada una pesa 272 toneladas, con un diámetro de 15,3 metros. Serán ubicadas aproximadamente a siete kilómetros de la costa y tendrán una función clave: conectar el sistema de transporte de crudo con los superpetroleros que llegarán hasta allí para cargar la producción de Vaca Muerta.

No se trata de barcos petroleros comunes. El sistema estará preparado para recibir buques VLCC, considerados entre los de mayor tamaño utilizados en el comercio internacional de hidrocarburos. Pueden transportar hasta dos millones de barriles de petróleo en un solo viaje, una escala que explica por qué las obras en Punta Colorada son consideradas estratégicas para el desarrollo del proyecto Vaca Muerta Oil Sur.

El desembarco de las monoboyas se suma a una postal que hace apenas unos años parecía difícil de imaginar en la costa rionegrina. Mientras estas enormes estructuras llegan para el proyecto petrolero, en el mismo Puerto de San Antonio Este se reciben y almacenan miles de caños destinados al San Matías Pipeline, el gasoducto que llevará gas desde Vaca Muerta hacia la costa para abastecer el proyecto de GNL de Southern Energy.

“Hay una imagen que explica mejor que cualquier discurso lo que está pasando en Río Negro: nuestro puerto lleno de actividad, barcos que llegan con caños para los proyectos de GNL y, ahora, las dos monoboyas que van a permitir cargar el petróleo de Vaca Muerta en los grandes buques frente a Punta Colorada. No son palabras. Son hechos”, afirmó el gobernador Alberto Weretilneck.

El mandatario destacó que el movimiento que comienza a verse en la costa es parte de una transformación que la provincia viene planteando desde hace años. “Durante años dijimos que Río Negro tenía que transformarse en la puerta de salida de la energía argentina. Hoy esa transformación está frente a nuestros ojos. Está en el puerto, en los caños, en los barcos, en las obras y en cada rionegrino que empieza a formar parte de esta nueva etapa”, sostuvo.

Mientras tanto, en Punta Colorada avanza la infraestructura que permitirá completar el circuito de exportación. Allí se construyen la terminal terrestre del VMOS, el ducto submarino y el sistema que sostendrá las monoboyas mar adentro. Cuando todo esté operativo, el petróleo recorrerá el camino desde Vaca Muerta hasta la costa rionegrina y desde allí emprenderá otro viaje, esta vez por el Atlántico.

San Antonio Este empieza así a mostrar en su paisaje una transformación que hasta hace poco estaba concentrada en planos, anuncios y proyectos. Ahora hay barcos, caños, camiones, estructuras gigantes y obras que avanzan.