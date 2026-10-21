La búsqueda de Raúl Alfredo Moyano, un docente rural jubilado de 59 años que vive en Bariloche, mantiene en alerta a los equipos de rescate en Tucumán. El hombre desapareció el 12 de octubre, cuando emprendió una caminata hacia la cima del cerro Ñuñorco Grande, en Tafí del Valle. Nueve días después, su paradero sigue siendo un misterio y el operativo sumó nuevos recursos para ampliar los rastrillajes en la montaña.

Moyano había viajado desde la Patagonia para visitar a su familia en Tucumán. Oriundo de Río Seco, pasó gran parte de su vida adulta en Bariloche y tenía experiencia en trekking, caminatas y visitas a refugios. Sin embargo, las condiciones del terreno y los cambios de visibilidad en las zonas más altas complican las tareas de búsqueda, especialmente en los sectores con senderos poco definidos.

Uno de los principales cambios en el operativo es la instalación de un campamento de avanzada cerca de la cumbre, a unos 3.300 metros sobre el nivel del mar. Hasta ahora, llegar desde El Mollar a las áreas de mayor elevación podía demandar cerca de cinco horas, lo que reducía el tiempo disponible para revisar el terreno. Con la nueva base, los rescatistas podrán permanecer varios días en altura y cubrir sectores de difícil acceso con mayor detalle.

El campamento contará con carpas, cuerdas, arneses, mosquetones, poleas, camillas y provisiones para los equipos. La primera dotación estará integrada por seis voluntarios con experiencia técnica y equipamiento especializado, con posibilidad de relevos mientras continúe el operativo. También habrá recursos para descender por barrancos y afrontar una eventual evacuación. “Siempre la búsqueda es con vida”, afirmó Hernán Parajón, presidente de la Fundación Cumbres Andinas y especialista en rescate de montaña, en declaraciones a La Gaceta.

La búsqueda también incorporó un helicóptero provincial para agilizar el traslado de personal, materiales y suministros. Participan efectivos de la Policía de Tucumán, Gendarmería Nacional, especialistas en comunicaciones y drones, baqueanos y montañistas voluntarios. A ese despliegue se sumó una división de montaña procedente de Tinogasta. Los equipos utilizan, además, cámaras infrarrojas, binoculares y perros especializados para revisar quebradas y sectores con vegetación densa.

Una de las pistas que orienta los rastrillajes es una señal del teléfono celular de Moyano, detectada el miércoles posterior a su desaparición por una antena ubicada en Los Sarmientos. El registro permitió concentrar parte de la búsqueda hacia el sur y el sureste del cerro, en dirección a la ruta provincial 307 y al paraje El Indio, en la Quebrada de los Sosa. Sin embargo, el dato no permite establecer una ubicación exacta. La reconstrucción indica que el hombre habría llegado a la cima cerca de las 17.30, después de enviar a las 13.40 una captura de pantalla que mostraba un 40% de batería en su celular.

La niebla, que en algunos sectores puede reducir la visibilidad a apenas dos o cinco metros, es otro de los factores que preocupa a los rescatistas. Las pendientes pronunciadas, las quebradas profundas y el suelo inestable aumentan las dificultades para avanzar.