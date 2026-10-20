Una semana después de la desaparición de Raúl Alfredo Moyano, un docente jubilado de 59 años, una señal de su celular cambió el rumbo de la búsqueda en las montañas de Tucumán. Los rescatistas concentraron los rastrillajes hacia el sur y sureste del cerro Ñuñorco Grande, donde instalaron un campamento para permanecer en la zona crítica. Las condiciones climáticas siguen complicando cada avance.

Moyano inició el ascenso el lunes 12 de octubre, cerca de las 11, y llegó a la zona conocida como el “banquito”, en la cumbre, alrededor de las 17. Desde allí avisó por mensaje de voz que comenzaba el descenso, un trayecto que suele demandar unas tres horas. La escasa visibilidad pudo complicar el regreso y desde entonces su familia espera noticias.

La nueva pista surgió del análisis del teléfono. Según contó su hija, Suyay Moyano, una antena ubicada en Los Sarmientos registró actividad del dispositivo el miércoles, dos días después de la desaparición. El dato llevó a priorizar la búsqueda hacia la Quebrada del Portugués, el sector de El Indio y la Ruta Provincial 307. Sin embargo, la señal no permitió establecer la ubicación exacta del hombre.

La familia también cuestionó demoras en el inicio del operativo y en el envío del oficio judicial necesario para rastrear el chip. Suyay relató que sus familiares acudieron a denunciar la desaparición alrededor de las 20.30 o 21, pero que el trámite se extendió hasta las dos de la madrugada. Pese a la angustia, manifestó su esperanza de encontrar a su padre.

El coordinador del rescate, Hernán Augusto Parajón, dispuso un campamento permanente en la cima, a 3.320 metros, para evitar que los equipos deban bajar al valle y subir diariamente. En el operativo participan policías, Gendarmería, operadores de drones, andinistas voluntarios y especialistas llegados desde Tinogasta, Catamarca.

Las condiciones son extremas. Samuel Álvarez, jefe de Bomberos Voluntarios de El Mollar, advirtió que las lluvias volvieron inestable el terreno y que la nieve impide llegar a algunos sectores. Aunque hay un helicóptero disponible, la niebla y el mal tiempo dificultan los sobrevuelos. La vegetación tupida y las quebradas profundas también complican el avance por la ladera sureste.

Raúl Alfredo Moyano es oriundo de Río Seco, en Tucumán. Pasó gran parte de su vida adulta en la Patagonia y se estableció en Bariloche, Río Negro, donde reside desde hace años. Además de su trayectoria como docente rural, tiene experiencia en trekking y actividades de montaña.