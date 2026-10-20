Una paciente Testigo de Jehová y un equipo médico de Cinco Saltos quedaron en el centro de un procedimiento que el Gobierno de Río Negro presentó como un hito sanitario nacional. El Hospital Área Programa de esa ciudad concretó una transfusión autóloga, una técnica que permite utilizar la propia sangre del paciente durante un tratamiento o una intervención quirúrgica, sin recurrir a donantes externos.

La intervención tuvo una particularidad decisiva: la paciente pertenece a la comunidad religiosa de los Testigos de Jehová, cuyas convicciones no le permitían recibir sangre de otra persona. Frente a esa condición, el equipo de salud trabajó sobre una alternativa médica que hiciera posible su atención respetando sus creencias y brindándole información clara sobre las opciones disponibles.

El tocoginecólogo José Enrique Pistek tuvo un papel central en el proceso. Según la información oficial, acompañó a la mujer en la toma de decisiones y en el ingreso al tratamiento, explicándole las alternativas médicas con información rigurosa. La coordinación del Servicio de Hemoterapia y el trabajo conjunto de los profesionales fueron claves para concretar la práctica.

Qué es la transfusión autóloga y en qué consiste

La transfusión autóloga consiste en extraer y conservar la sangre del propio paciente para reinfundirla cuando sea necesaria. Además de ofrecer una alternativa a quienes no aceptan transfusiones de otras personas por motivos religiosos o personales, puede reducir el riesgo de determinadas reacciones transfusionales y de algunas infecciones asociadas a la transfusión.

El procedimiento también pone sobre la mesa un desafío de la atención sanitaria: cómo responder a las necesidades médicas sin desconocer las convicciones personales de cada paciente. En este caso, la información, el acompañamiento profesional y la coordinación entre los servicios permitieron avanzar con una alternativa adaptada a la situación de la mujer.

El director del hospital, Fabián Pérez, destacó el resultado y lo vinculó con los recursos, la capacitación y el respaldo de las políticas sanitarias provinciales. También resaltó el compromiso del personal del establecimiento para garantizar el derecho a la salud y el respeto por la vida de cada paciente. El Gobierno de Río Negro presentó la intervención como la primera transfusión autóloga realizada en Argentina.