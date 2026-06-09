Una situación de salud vinculada con una transfusión sanguínea permitió a una mujer adulta conocer la identidad de su progenitor biológico y derivó en una sentencia de filiación extramatrimonial post mortem dictada por el fuero Civil de Cipolletti.

La mujer, nacida en 1976 y registrada únicamente con filiación materna, relató que tomó conocimiento de la identidad de su padre a partir de esa circunstancia médica. Sostuvo que el hombre sabía de su existencia y que en distintas oportunidades se habló de un reconocimiento filial, aunque nunca se concretó antes de su fallecimiento en 2024.

La acción judicial se inició en abril de 2024 y quedó bajo análisis del mismo fuero que tramitaba la sucesión del hombre, por aplicación del fuero de atracción. En ese proceso se había dictado declaratoria de herederos a favor de la cónyuge sobreviviente, contra quien finalmente se dirigió la demanda.

Durante la etapa probatoria, el tribunal dispuso una pericia genética realizada en el Laboratorio Regional de Genética Forense de Bariloche. El informe, incorporado en mayo de 2026, arrojó una probabilidad superior al 99,9% de vínculo biológico de paternidad, dato que resultó central para la sentencia.

El fallo destacó el derecho a la identidad y a la verdad biológica, señalando que estos procesos buscan que la realidad genética tenga correspondencia con los documentos oficiales. En la parte resolutiva, el fuero Civil declaró acreditada la filiación paterna, ordenó modificar la partida de nacimiento y aceptó el pedido de la mujer para sustituir el apellido consignado originalmente por el apellido paterno reconocido.