Más de 4.000 trabajadores estatales de Río Negro tienen una fecha límite que no pueden dejar pasar: mañana, jueves 19 de noviembre, vence el plazo para anotarse en el proceso de pase a planta permanente. El trámite es obligatorio, se realiza por internet y quienes no completen la adhesión con la documentación requerida quedarán afuera de las próximas instancias de evaluación.

La inscripción está dirigida a empleados temporarios contratados en relación de dependencia y trabajadores vinculados mediante contratos de prestación de medios. Para acceder, deben haber iniciado su relación laboral con el Estado provincial hasta el 31 de diciembre de 2025 y mantenerla sin interrupciones. En los contratos de prestación de medios se exige, además, una antigüedad mínima de un año a esa fecha y no registrar más de diez días de suspensión disciplinaria acumulados durante los últimos dos años.

Cómo realizar el trámite y qué documentación presentar

La adhesión se realiza de manera digital, a través de la plataforma oficial https://paseaplanta.rionegro.gov.ar.

Allí, cada trabajador deberá completar una declaración jurada y adjuntar la documentación exigida:

Fotografía del frente y dorso del DNI vigente.

Certificado de Antecedentes Penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia.

Certificado de Antecedentes Policiales de Río Negro.

Uno de los trámites que puede generar dudas es el de los antecedentes policiales. Desde el Gobierno aclararon que los agentes alcanzados por el régimen pueden obtener ese certificado completamente por internet, sin necesidad de sacar turno ni concurrir a una comisaría. La recomendación es no dejar la carga para último momento y verificar que las imágenes y los archivos sean legibles.

Después de completar la presentación, Recursos Humanos de cada organismo tendrá a su cargo la revisión de la documentación. Si todo está correcto, el trabajador recibirá la confirmación de su adhesión mediante una notificación en la plataforma y un correo electrónico. Si encuentra errores o faltantes, deberá ingresar nuevamente al sistema y corregirlos.

Hay una aclaración importante: anotarse no significa ingresar automáticamente a la planta permanente. La inscripción es apenas el primer paso de un procedimiento previsto por la Ley Provincial 5866. Después llegarán las evaluaciones de idoneidad y las verificaciones administrativas y de aptitud que establece la normativa para definir quiénes podrán acceder efectivamente a la estabilidad laboral.

Quienes tengan problemas para conectarse o completar la inscripción pueden pedir asistencia al área de Recursos Humanos de su organismo.