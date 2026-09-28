La cobertura de la emergencia terminó convirtiéndose en una situación crítica para los propios periodistas del canal Todo Noticias quedaron atrapados sobre el techo de una Toyota Hilux después de que la camioneta fuera arrastrada por la crecida del río Manso,camino al cerro Tronador, mientras se dirigían a cubrir la asistencia a los pobladores afectados por el temporal.

La escena fue tan inesperada como complicada. El equipo intentó atravesar un vado y la fuerza del agua terminó desplazando la camioneta varios metros, hasta dejarla apoyada contra un árbol. Sin otra alternativa, los dos trabajadores de prensa tuvieron que trepar al techo del vehículo, con el agua avanzando alrededor y buena parte de los equipos de trabajo ya dentro de la Hilux.

"Estamos literalmente arriba del techo de la camioneta", contó Rodrigo Salvia durante una transmisión en sus redes sociales, mientras esperaba la llegada de los equipos de emergencia.

El periodista relató que la camioneta estaba completamente inundada en su interior y que algunos elementos de trabajo pudieron ser recuperados, aunque otros quedaron atrapados dentro del vehículo.

Mientras ellos aguardaban la asistencia, un poblador se acercó hasta el lugar y comenzó a ayudarlos. La comunicación se mantuvo durante toda la emergencia y desde allí aguardaron la llegada de los equipos de Protección Civil y del SPLIF, que debieron preparar un operativo especial para poder ingresar a un sector complicado por la crecida y retirar la camioneta.

Protección Civil de Río Negro montó un operativo para rescatar al equipo periodístico

El rescate no terminó simplemente con sacar a los periodistas de la zona. La Hilux había quedado atrapada contra el árbol y fue necesario utilizar vehículos 4x4 para llegar hasta el lugar y retirar el vehículo, en una maniobra condicionada por el estado del terreno y el agua acumulada. La prioridad fue poner a salvo a los integrantes del equipo y luego trabajar sobre la camioneta y los elementos que habían quedado en su interior.

El episodio ocurrió mientras El Manso atraviesa una situación complicada por las intensas lluvias y la crecida de los ríos Manso y Foyel. La emergencia ya había obligado a desplegar equipos provinciales para asistir a familias, recorrer sectores de difícil acceso y mantener contacto con pobladores afectados. Protección Civil, SPLIF, Salud, Vialidad Provincial y otros organismos trabajan en la zona ante las dificultades generadas por el agua.

Pero el temporal también golpeó con fuerza en Pampa Linda. La crecida del Manso socavó los apoyos del puente de acceso y provocó su derrumbe, dejando completamente intransitable el sector y obligando a mantener cerrado el circuito hacia el Cerro Tronador. Parques Nacionales informó este lunes que el caudal había descendido y regresado a su cauce habitual, aunque el puente continuaba destruido y las condiciones de acceso seguían siendo un problema.

El propio Salvia intentó quitarle dramatismo a lo ocurrido y lo definió como "gajes del oficio". Reconoció que durante distintas coberturas habían atravesado muchos vados y lugares complicados, siempre con precaución, y admitió que esta vez algo salió mal. Las pérdidas materiales, según contó, serían importantes.

Pero mientras la camioneta quedaba bajo el agua y los equipos de trabajo sufrían las consecuencias de la crecida, hubo una certeza que se impuso sobre todo lo demás: los dos periodistas estaban vivos y esperaban la ayuda sobre el techo de la Hilux.

En una zona donde el agua ya había cortado caminos, aislado pobladores y hasta derrumbado un puente, esta vez la emergencia alcanzó también a quienes habían llegado hasta El Manso para contarla.