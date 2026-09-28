Las abundantes precipitaciones que afectan a Bariloche y la zona cordillerana provocaron severas complicaciones en el área del Cerro Tronador, donde la crecida del río Manso socavó los apoyos de un puente en Pampa Linda y provocó su derrumbe. Como consecuencia, el circuito turístico permanecerá cerrado durante los próximos días y hasta nuevo aviso.

El incremento del caudal del río dejó intransitable el acceso al sector y obligó a desplegar un operativo de monitoreo permanente por parte de guardaparques y organismos de emergencia. La situación se agravó por las lluvias registradas durante los últimos días, que también impactaron sobre otros cursos de agua y caminos de la región.

Según se informó unas 15 personas entre pobladores, trabajadores y personal de Parques Nacionales continúan en Pampa Linda y se encuentran en buen estado. Equipos de Parques Nacionales y Gendarmería Nacional brindan asistencia debido al ingreso de agua en algunos edificios afectados por la crecida.

Las condiciones climáticas tampoco permitieron acceder al sector del Ventisquero Negro, otro de los atractivos turísticos más visitados del área protegida. Además, la emergencia se extendió hacia otros sectores de Bariloche.

Durante la mañana de este lunes, la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informó que el crecimiento sostenido del lago Mascardi continúa afectando el camino en Playa Negra, sobre la Ruta Provincial 81. Por razones de seguridad, se dispuso el cierre preventivo del circuito Cascada Los Alerces para visitantes y excursiones, permitiéndose únicamente el tránsito de pobladores. Las autoridades evaluarán nuevamente la situación para determinar si las restricciones continúan en las próximas horas.

Ante este escenario, se pidió respetar las indicaciones oficiales y evitar desplazamientos hacia las áreas afectadas. Mientras persistan las lluvias, continuará el monitoreo de ríos, caminos y accesos turísticos para garantizar la seguridad de residentes y visitantes.