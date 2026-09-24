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CONSECUENCIAS DEL TEMPORAL

Desbordó un arroyo, cayeron piedras y desplegaron un operativo para restablecer la circulación

El temporal de lluvia provocó anegamientos y desprendimientos de rocas en la zona de Tambo Báez, en el oeste de San Carlos de Bariloche. Equipos de Protección Civil, Bomberos Ruca Cura y Guardaparques trabajaron para asistir a los vecinos y recuperar el acceso al sector.

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Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Jueves, 24 de septiembre de 2026 a las 16:21
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Brigadistas, guardaparques y bomberos trabajaron para despejar caminos y reencauzar el agua acumulada

El desborde de un arroyo y el deslizamiento de piedras generaron complicaciones en la zona de Tambo Báez, en Bariloche, donde varias familias quedaron con dificultades para salir de sus viviendas debido a la acumulación de agua y sedimentos sobre los caminos. La situación obligó al despliegue de un operativo de emergencia para garantizar la seguridad de los residentes y restablecer la circulación.

La alerta llegó a la central de emergencias, desde donde se informó sobre el avance del agua en distintos sectores y el desprendimiento de rocas como consecuencia de las intensas precipitaciones que afectan a San Carlos de Bariloche. Ante el reporte, la Dirección de Protección Civil Municipal coordinó una intervención junto a Bomberos Voluntarios Ruca Cura y al cuerpo de Guardaparques del Parque Municipal Llao Llao.

Al arribar al lugar, los equipos constataron que el arroyo había anegado completamente el camino principal y varias sendas utilizadas por vecinos y visitantes. La acumulación de agua dificultaba el tránsito y representaba un riesgo para quienes residen en el sector.

Durante varias horas, brigadistas y personal de emergencia realizaron tareas manuales de despeje y trabajos destinados a reencauzar el flujo de agua. Las acciones permitieron liberar los sectores más comprometidos y recuperar las condiciones de seguridad para la circulación en la zona.

El operativo concluyó con el restablecimiento del acceso para las familias afectadas, mientras las autoridades mantienen el monitoreo del área ante la persistencia de las lluvias y la posibilidad de nuevos inconvenientes vinculados al temporal.

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