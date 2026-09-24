El desborde de un arroyo y el deslizamiento de piedras generaron complicaciones en la zona de Tambo Báez, en Bariloche, donde varias familias quedaron con dificultades para salir de sus viviendas debido a la acumulación de agua y sedimentos sobre los caminos. La situación obligó al despliegue de un operativo de emergencia para garantizar la seguridad de los residentes y restablecer la circulación.

La alerta llegó a la central de emergencias, desde donde se informó sobre el avance del agua en distintos sectores y el desprendimiento de rocas como consecuencia de las intensas precipitaciones que afectan a San Carlos de Bariloche. Ante el reporte, la Dirección de Protección Civil Municipal coordinó una intervención junto a Bomberos Voluntarios Ruca Cura y al cuerpo de Guardaparques del Parque Municipal Llao Llao.

Al arribar al lugar, los equipos constataron que el arroyo había anegado completamente el camino principal y varias sendas utilizadas por vecinos y visitantes. La acumulación de agua dificultaba el tránsito y representaba un riesgo para quienes residen en el sector.

Durante varias horas, brigadistas y personal de emergencia realizaron tareas manuales de despeje y trabajos destinados a reencauzar el flujo de agua. Las acciones permitieron liberar los sectores más comprometidos y recuperar las condiciones de seguridad para la circulación en la zona.

El operativo concluyó con el restablecimiento del acceso para las familias afectadas, mientras las autoridades mantienen el monitoreo del área ante la persistencia de las lluvias y la posibilidad de nuevos inconvenientes vinculados al temporal.