Doce trabajadores de Río Negro se capacitan en soldadura automática de última generación y se convirtieron en el primer grupo de Argentina en formarse en esta tecnología. La especialidad se utilizará en la construcción del gasoducto San Matías Pipeline y abre nuevas oportunidades laborales para la mano de obra local.

La capacitación se desarrolla en los talleres de la UTE SICIM–Víctor Contreras, en el barrio porteño de La Boca. Los participantes son oriundos del Alto Valle, Viedma y la Zona Atlántica, y completaron un mes de preparación teórica antes de comenzar las prácticas con los equipos.

La secretaria de Trabajo de Río Negro, María Martha Avilez, recorrió las instalaciones este miércoles 21 de octubre, junto a autoridades de la UOCRA y directivos de la empresa. Durante la visita, la comitiva conoció los avances de la formación y dialogó con los instructores especializados que llegaron desde la India.

La iniciativa busca preparar trabajadores para operar maquinaria de alta precisión, mediante un sistema automatizado que difiere de los procedimientos tradicionales de soldadura utilizados en la construcción de ductos en Argentina. La tecnología será aplicada en el proyecto energético San Matías Pipeline.

La primera mujer en capacitarse en soldadura automática de última generación

Entre los participantes se encuentra Gloria Collueque, de Viedma, quien se convirtió en la primera mujer argentina en capacitarse en esta modalidad. Su participación marca un antecedente en una especialidad tradicionalmente vinculada a los hombres y amplía las oportunidades de acceso femenino a puestos técnicos de la industria energética.

Avilez destacó el compromiso de los trabajadores y sostuvo que las grandes inversiones deben generar oportunidades concretas para los rionegrinos. También remarcó la importancia de incorporar conocimientos que permitan mejorar las posibilidades de desarrollo profesional más allá de una obra específica. La formación es resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, la Fundación UOCRA y el sector empresarial. Con esta experiencia, Río Negro busca preparar mano de obra especializada para responder a las nuevas demandas de la industria energética.