Los millones que movilizan los grandes proyectos energéticos de Río Negro empiezan a bajar al territorio. Mientras las empresas avanzan con las iniciativas vinculadas al gas natural licuado (GNL) y al petróleo de Vaca Muerta, San Antonio Oeste y Sierra Grande comenzaron a recibir fondos comprometidos para financiar obras y mejorar servicios. El desafío ahora será convertir esos recursos en infraestructura concreta para dos ciudades que se preparan para una transformación de escala.

En San Antonio Oeste, el Gobierno provincial concretó este martes el primer pago correspondiente al Aporte al Desarrollo Territorial acordado con Southern Energy S.A. (SESA) y San Matías Pipeline S.A., en el marco del proyecto de exportación de GNL contemplado en la Ley 5.849. La transferencia fue de $44.894 millones y estará destinada a construir una nueva rotonda de acceso al barrio Matadero.

Pero ese desembolso es apenas el comienzo del cronograma anunciado. Para el lunes 26 de octubre están previstos otros dos pagos: $14.400 millones para ejecutar las redes de agua potable, electricidad y alumbrado público del barrio Hípico, y $138.700 millones para la puesta en valor del Paseo de los Artesanos “Víctor Menjoulou”.

La magnitud de las cifras pone sobre la mesa una cuestión central para San Antonio Oeste: cómo acompañar con obras y servicios el movimiento económico que promete generar la industria energética. Los fondos tienen destinos definidos, pero su impacto dependerá de que las intervenciones se concreten y respondan a las necesidades de los vecinos.

En Sierra Grande, en tanto, la Provincia realizó un nuevo desembolso vinculado al aporte comprometido por VMOS S.A., la empresa que construye el oleoducto destinado a conectar Vaca Muerta con Punta Colorada. Según la información oficial, el Municipio ya recibió $3.491 millones, una suma que representa más del 95% de los recursos comprometidos bajo la Ley 5.782.

Ese dinero apunta a financiar mejoras en áreas sensibles como salud, educación, infraestructura y seguridad. Para Sierra Grande, una localidad directamente atravesada por el desarrollo petrolero y las obras asociadas a la exportación, el desafío pasa por traducir el movimiento de inversiones en mejores condiciones para la vida cotidiana.