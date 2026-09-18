Río Negro abrió una nueva puerta para su producción y mandó por primera vez lana sucia ovina directamente hacia Uruguay. El operativo se concretó en Los Menucos y permitió certificar un cargamento de 14.850 kilos netos, una carga que salió de la provincia con destino a la industrialización textil del país vecino.

El envío estuvo compuesto por 75 fardos, con un peso bruto total de 15.000 kilos. La lana provino del Establecimiento Oficial N° 5508, ubicado en Los Menucos, mientras que la firma ALTECAL S.A. fue la responsable de la operatoria comercial para concretar esta primera exportación rionegrina de este producto hacia Uruguay.

Detrás de la salida de los fardos hubo un estricto control sanitario. El SENASA verificó que la partida cumpliera con las exigencias internacionales y certificó que la lana provenía de animales nacidos y criados en Argentina, país reconocido por la Organización Mundial de Sanidad Animal como libre de fiebre aftosa.

También se controló que las majadas de las que provenía el producto no tuvieran restricciones sanitarias vinculadas con carbunco bacteridiano, viruela ovina o caprina. Además, se constató que la lana se encontraba libre de sarna y melofagosis ovina, dos condiciones que forman parte de los controles exigidos para este tipo de operaciones.

Una vez superados los controles, el cargamento fue acondicionado y precintado bajo supervisión veterinaria oficial. El transporte terrestre inició así un recorrido que contempla su llegada al Depósito Patrón, en Avellaneda, Buenos Aires, antes de continuar hacia el paso fronterizo de Gualeguaychú-Fray Bentos.

Desde allí, la carga seguirá camino hacia Uruguay, donde la lana será destinada a la industria textil. La certificación de este primer envío estuvo a cargo del equipo profesional de la Coordinación de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Centro Regional Patagonia Norte del SENASA.

Así, Los Menucos quedó en el centro de una operación que marca un nuevo destino comercial para la lana producida en Río Negro. Son casi 15 toneladas que comenzaron su recorrido en la provincia y que ahora cruzarán la frontera rumbo a Uruguay.