La continuidad de las nevadas intensas obligó a suspender las clases este martes en gran parte de la Zona Andina y Sur de Río Negro. Los Consejos Escolares de Bariloche, Jacobacci y El Bolsón confirmaron la medida preventiva.

En Bariloche, el Consejo Escolar dispuso la suspensión de actividades presenciales en todos los establecimientos educativos de la ciudad y de localidades cercanas como Dina Huapi, Villa Mascardi, Villa Llanquín, Pilcaniyeu, Pichileufu, Corralito y Ñirihuau. La medida rige para el turno mañana, mientras que durante la jornada se evaluará la continuidad de las clases en el turno tarde.

En Ingeniero Jacobacci, el Consejo Escolar informó que las actividades presenciales se suspenden en el turno mañana de los establecimientos urbanos, mientras que en la zona rural la suspensión comprende toda la jornada escolar. La jurisdicción incluye comunidades como Comallo, Maquinchao y Clemente Onelli, además de parajes rurales como Mamuel Choique, Laguna Blanca, Mencué, Río Chico, Naupahuen y Cañadón Chileno, donde la acumulación de nieve y el estado de los caminos impiden la circulación segura.

En El Bolsón, el Consejo Escolar confirmó la suspensión de clases en ambos turnos para los sectores rurales y en el turno mañana de la zona urbana. La decisión responde al estado de los caminos y a la acumulación de nieve que dificulta la circulación en localidades como Ñorquincó y El Manso, junto a parajes como Río Villegas, El Foyel, Cuesta del Ternero, Mallín Ahogado, Rinconada de Nahuelpan y Fitamich.

Las autoridades remarcaron que la medida busca priorizar la seguridad de estudiantes y docentes, evitando traslados en condiciones de riesgo. Se recomendó a las familias mantenerse informadas a través de los canales oficiales y aguardar nuevas disposiciones conforme evolucione el temporal.

Mientras que el Consejo Escolar de Los Menucos confirmó que habrá clases normales en todos los turnos y establecimientos de los parajes El Caín, Pilquiniyeu, Comi-Co, Prahuaniyeu, Treneta y Yaminué.