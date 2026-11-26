El informe de gestión de Diego Santilli en el Senado dejó una fotografía política de la representación rionegrina: Ana Inés Marks y Martín Soria llevaron 67 preguntas al Gobierno de Javier Milei, mientras que el libertario Enzo Fullone no presentó ninguna. Los dos legisladores del peronismo concentraron los reclamos por obras paralizadas, recortes sociales, infraestructura y proyectos estratégicos para la provincia. Del otro lado, el jefe de Gabinete tuvo que responder por una agenda que expuso varias de las deudas nacionales con Río Negro.

Marks fue quien más consultas presentó, con 49 preguntas, mientras que Soria sumó otras 18. La diferencia con Fullone no pasó inadvertida: el representante de La Libertad Avanza no utilizó el mecanismo de informes para plantear interrogantes sobre la situación provincial. Así, toda la agenda de consultas de la región quedó en manos de los dos representantes justicialistas.

Uno de los capítulos más sensibles fue el de las rutas nacionales. El Gobierno confirmó que Río Negro asumió la gestión y el mantenimiento de tramos de las rutas 22 y 151, aunque aclaró que no hubo transferencia de jurisdicción y que siguen bajo órbita nacional. Sobre la Ruta 23, en cambio, evitó precisar plazos y montos para completar los 41 kilómetros pendientes de pavimentación. También reconoció que no hay obras públicas en ejecución en el Parque Nacional Nahuel Huapi.

En materia energética, Santilli dejó una fecha sobre la mesa: marzo de 2027 es el plazo previsto para que comience a operar el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y la terminal de exportación de Punta Colorada. Pero no todas las consultas consiguieron respuestas concretas. Soria había pedido información sobre el impacto de los cambios en el régimen de Zona Fría, la cantidad de usuarios alcanzados y las consecuencias sobre las facturas de gas. Economía se limitó a ratificar la vigencia de la bonificación del 50% hasta 2031, sin entregar los datos específicos reclamados.

Los números del PAMI también dejaron una respuesta incómoda para la administración nacional. Según los registros oficiales, los afiliados rionegrinos con cobertura del 100% en medicamentos gratuitos pasaron de 53.488 en diciembre de 2023 a 30.222 en septiembre de 2026. Son 23.266 beneficiarios menos. Además, el organismo acumuló 19.537 quejas y reclamos en la provincia desde diciembre de 2023, mientras que el Gobierno confirmó que desde enero de 2025 no se registran nuevos pagos efectivos del Programa Acompañar.

La agenda de Marks también puso bajo la lupa la ausencia de políticas federales. Sus consultas permitieron conocer que varios consejos federales, entre ellos los vinculados con hidrocarburos, derechos humanos y prevención de femicidios, no tuvieron reuniones durante 2025 ni 2026. En materia fiscal, otro dato fue que Río Negro no recibió Aportes del Tesoro Nacional durante 2026. El último giro registrado fue de $5.000 millones, en febrero de 2025, por la emergencia ígnea, social, económica, habitacional y agropecuaria.

Sin embargo, el informe también dejó preguntas sin contestar. Entre ellas, los planteos de Soria sobre inversiones en el Centro Atómico Bariloche, el Instituto Balseiro y otras obras de infraestructura; la falta de señal telefónica en tramos de las rutas 23 y 151; y la cantidad de trabajadores rionegrinos que volvieron a pagar Ganancias. El Gobierno tampoco precisó algunos datos reclamados sobre el impacto de sus decisiones en la provincia.