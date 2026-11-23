El Gobierno nacional afrontará una semana determinante en el Congreso, con una agenda legislativa que tendrá como principales ejes la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y el informe de gestión del jefe de Gabinete, Diego Santilli. La Casa Rosada busca acelerar el tratamiento de distintas iniciativas antes del cierre del año y avanzar con los proyectos que considera prioritarios.

La principal apuesta del oficialismo será la reforma electoral, que propone suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a los comicios presidenciales de 2027. La iniciativa podría tratarse este jueves en el Senado y, tras conseguir dictamen, desde La Libertad Avanza aseguran contar con los votos necesarios para alcanzar la media sanción. Las negociaciones están encabezadas por Santilli, Eduardo “Lule” Menem y Patricia Bullrich.

El Gobierno busca acelerar el tratamiento de sus principales proyectos antes del cierre del año legislativo.

Otro de los momentos centrales será el miércoles, cuando Santilli presente su primer informe de gestión ante el Senado, previsto para las 15. Ese mismo día, por la mañana, el oficialismo buscará avanzar con el dictamen del proyecto de ludopatía infantil, que cuenta con media sanción desde noviembre de 2024 y permanece pendiente de tratamiento.

En Diputados, la agenda estará concentrada en el Presupuesto 2027, cuyo tratamiento está previsto para este jueves. También se sumaron a las prioridades legislativas las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central, mientras que otros proyectos, como la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, quedaron postergados. La iniciativa vinculada a Malvinas sería trasladada al período de sesiones extraordinarias que el Ejecutivo pretende convocar en diciembre.

La reforma electoral concentra las negociaciones del oficialismo en el Senado.

En paralelo, la mesa política del Gobierno volverá a reunirse este martes en Casa Rosada, en medio de las diferencias internas por el protagonismo en las negociaciones parlamentarias. Las tensiones entre Bullrich y Santilli persisten, aunque el oficialismo busca evitar una disputa abierta que complique los acuerdos. El objetivo es sostener la unidad política y garantizar avances legislativos en una semana que puede marcar el rumbo de las prioridades del Gobierno para el cierre de 2026.