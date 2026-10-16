Los productores de Río Negro que acumulan deudas por el servicio de riego tienen una nueva alternativa para regularizar su situación: podrán acceder a planes de pago de hasta 12 cuotas mediante un trámite digital. La medida busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de concurrir a oficinas, aunque existe una condición clave: el sistema de riego o consorcio debe estar adherido al esquema de recaudación provincial.

La iniciativa fue impulsada por el Departamento Provincial de Aguas (DPA) a través de un convenio con la Agencia de Recaudación Tributaria. El beneficio estará disponible hasta abril de 2027 e incluye los sistemas de riego de Valcheta, General Conesa, Margen Norte —Chimpay, Belisle y Darwin— y Margen Sur, en Valle Medio e Isla Grande de Choele Choel.

También podrán acceder los productores de los consorcios adheridos de Valle Inferior (Idevi), Cinco Saltos, Salto Andersen, en Río Colorado, y Chimpay. El intendente general de Riego del DPA, Gastón Guzzardi, aclaró que la herramienta alcanza únicamente a los usuarios cuyos consorcios estén incorporados al sistema de la Agencia de Recaudación Tributaria. Además, señaló que se trabaja para sumar a los que todavía no están adheridos.

Cómo tramitar el plan de pago

Los productores alcanzados por la medida deben realizar el trámite de manera online. Para hacerlo, tienen que seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro.

Acceder con su clave fiscal de ARCA.

Seleccionar el servicio “Planes de Pago – Autogestión de Planes de Pago” .

Buscar y gestionar el plan correspondiente a la deuda del canon de riego.

Verificar las condiciones del plan, que permite financiar la deuda en hasta 12 cuotas.

El plazo para acceder se extiende hasta abril de 2027. Por eso, antes de iniciar el trámite, es importante comprobar que el sistema o consorcio al que pertenece el productor esté adherido al mecanismo provincial.

La posibilidad de regularizar las deudas también tiene una importancia práctica: Guzzardi recordó que el canon se factura de manera bimestral y que el Código de Aguas de Río Negro, establecido por la Ley 2952, contempla la interrupción del suministro cuando se acumulan dos períodos consecutivos impagos o tres alternados. Con los planes digitales, la Provincia busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones y evitar que las deudas comprometan la continuidad del servicio de riego.