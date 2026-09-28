El gobernador Alberto Weretilneck puso en valor el crecimiento que registró la ganadería rionegrina en la última década. Durante su discurso en la Exposición Rural de Choele Choel destacó el papel estratégico de Valle Medio dentro de ese proceso y anunció nuevas inversiones destinadas a ampliar la superficie productiva bajo riego y fortalecer la producción de alimentos en la provincia.

Asimismo, remarcó que Valle Medio concentra actualmente el 50% del engorde de ganado bovino de Río Negro y cerca de 11.000 hectáreas destinadas a maíz, pasturas y otros cultivos forrajeros. En ese contexto, sostuvo que uno de los principales desafíos es aumentar la producción local para reducir la dependencia de granos que actualmente ingresan desde otras provincias.

Weretilneck señaló que Río Negro mantiene un déficit anual de más de 100.000 toneladas de maíz, situación que obliga a destinar alrededor de 22 millones de dólares por año a compras externas. “Con 10.000 hectáreas más de maíz podríamos autoabastecernos”, aseguró.

También destacó las inversiones vinculadas a nuevas áreas bajo riego. En Valle Medio se prevén obras por alrededor de 20 millones de dólares en la Margen Norte del río Negro, entre Choele Choel y Chimpay, que permitirán incorporar unas 7.500 hectáreas productivas y beneficiar a cerca de 300 productores.

La Exposición Rural de Choele Choel reunió a productores, cabañeros y autoridades vinculadas al sector agropecuario

A esto se suma el desarrollo proyectado en Negro Muerto, donde se ejecutará una primera etapa de electrificación para generar condiciones productivas sobre unas 12.000 hectáreas. El gobernador afirmó que estas obras permitirán fortalecer la integración entre agricultura y ganadería, generar más alimento dentro de la provincia y acompañar el crecimiento del sector.

Durante la jornada también anunció que el frigorífico de Chimpay se encuentra próximo a quedar habilitado para exportar carne a la Unión Europea, lo que abriría nuevas oportunidades comerciales para productores de la región.