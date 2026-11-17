Efectivos policiales y equipos de rescate hallaron un cuerpo durante la tarde de este martes 17 de noviembre en Isla Jordán, en el sector ubicado a la altura del puente, luego de varios días de intensos rastrillajes en la zona.

Tras el descubrimiento, se desplegó un operativo en el que intervienen peritos criminalísticos y autoridades judiciales. Los equipos trabajan en el lugar para realizar las diligencias correspondientes y avanzar en la investigación.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la identidad de la persona fallecida ni las causas de su muerte. El hallazgo marca un nuevo avance en el operativo de búsqueda que se desarrollaba en ese sector.

El hallazgo se produjo durante la tarde

El cuerpo fue encontrado en el sector de Isla Jordán, a la altura del puente, en un procedimiento que involucró a efectivos policiales y equipos de rescate que participaban de los rastrillajes.

El descubrimiento se produjo después de varios días de búsqueda en la zona. Las tareas habían incluido recorridos para localizar a una persona desaparecida en el río.

En el lugar se desplegó un operativo para preservar el sector y permitir el trabajo de los especialistas. Los peritos criminalísticos comenzaron con las diligencias necesarias para aportar elementos a la investigación judicial.

La búsqueda de Alejandro Atero había movilizado a distintas fuerzas

El hallazgo se produce en el contexto de la búsqueda de Alejandro Atero, de 23 años, quien había desaparecido el jueves 12 de noviembre en el sector de Isla Jordán, en Cipolletti. Mercedes, la madre del joven, se comunicó con Mejor Informado para confirmar el hallazgo durante la tarde del martes, a la espera de verificar la identidad.

El joven había ingresado al río Negro junto a su pareja y un amigo, pero no logró regresar a la costa. Ambos acompañantes consiguieron salir del agua y dieron aviso a las autoridades.

Durante los días siguientes, el operativo se amplió por agua y tierra, con recorridos que llegaron hasta sectores ubicados aguas abajo, incluso más allá del balneario municipal de Allen.

En los rastrillajes participaron efectivos de Prefectura Naval Argentina, Bomberos Voluntarios de Cipolletti, la Brigada de Buceo y Rescate de la Policía del Neuquén, Protección Civil y distintas unidades de la Policía de Río Negro.