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Descarrilamiento del Tren Patagónico

El temporal de lluvia destrozó el terraplén y descarriló el Tren Patagónico: 140 pasajeros quedaron varados

Las lluvias extremas socavaron las vías entre Sierra Colorada y Los Menucos y provocaron el descarrilamiento de la locomotora durante la madrugada. No hubo heridos, pero el servicio quedó suspendido y las reparaciones podrían demorar hasta la próxima semana.

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Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Martes, 13 de octubre de 2026 a las 11:07
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El agua arrasó parte del terraplén y provocó el descarrilamiento de la locomotora del Tren Patagónico. Los 140 pasajeros resultaron ilesos. Foto: gentileza.

El temporal que azotó la Región Sur de Río Negro provocó un descarrilamiento del Tren Patagónico durante la madrugada de este martes 13 de octubre. El accidente ocurrió cerca de las 2.20, entre Sierra Colorada y Los Menucos, cuando la locomotora se encontró con un tramo de vías cuyo terraplén había sido afectado por la acumulación y el escurrimiento del agua. Los 140 pasajeros resultaron ilesos y fueron trasladados en colectivos para continuar su viaje.

El tren circulaba por el trayecto que conecta Viedma con Bariloche cuando la fuerza de la lluvia provocó daños en la infraestructura ferroviaria. El agua arrastró parte del terraplén, la base de tierra que sostiene las vías, y dejó a la locomotora sin el soporte necesario para continuar el recorrido. La situación tomó por sorpresa al maquinista, que no pudo advertir a tiempo lo que había ocurrido debajo de los rieles.

Además de la locomotora, el accidente afectó a dos unidades del convoy: un coche cubierto doble, utilizado para transportar encomiendas y cargas, y un vagón automovilero, destinado al traslado de vehículos. Mientras la locomotora descarriló, la automovilera quedó sobre las vías, aunque el agua había eliminado parte del terraplén que debía sostenerla.

A pesar de la gravedad del daño en la infraestructura, no se registraron pasajeros heridos. Los 140 viajeros fueron asistidos y trasladados en colectivos, mientras se evaluaba el estado de las vías y se organizaban las tareas necesarias para retirar las unidades afectadas. El episodio volvió a poner en evidencia el impacto que pueden tener las lluvias intensas sobre la conectividad ferroviaria en la Región Sur.

Los trabajos para recuperar el servicio comenzaron durante la mañana, con personal y maquinaria en el lugar del accidente. La reparación no será sencilla: primero deberán reconstruir el terraplén y luego intervenir sobre las vías para garantizar que el tren pueda circular de manera segura. La prioridad es retirar los vagones afectados y restablecer las condiciones necesarias para retomar el recorrido.

Por el momento, el Tren Patagónico no funcionará durante el próximo fin de semana. La empresa estima que, si las tareas avanzan según lo previsto, el servicio podría reanudarse recién la próxima semana. La fecha dependerá de la evolución de los trabajos y de la posibilidad de reconstruir la infraestructura dañada por el temporal.

 

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