Ya se pueden comprar los pasajes del Tren Patagónico para viajar a Bariloche en noviembre y diciembre

Desde este viernes quedó habilitada la ventade pasajes del Tren Patagónico para viajar durante noviembre y diciembre en el tradicional recorrido que conecta Viedma con Bariloche. La apertura anticipada de la comercialización apunta a quienes ya comienzan a planificar escapadas y vacaciones de verano en la cordillera rionegrina.

El servicio ferroviario atraviesa más de 800 kilómetros entre la costa atlántica y la cordillera, cruzando gran parte de la estepa rionegrina y consolidándose como una de las propuestas turísticas más emblemáticas de la provincia.

Entre las opciones disponibles se encuentran los pasajes en clase Pullman y camarotes, además del servicio de transporte de vehículos mediante bandeja automovilera. Las tarifas para residentes parten desde los 104.900 pesos en Pullman y desde los 145.900 pesos por cama en camarote. Para quienes deseen trasladar vehículos, los valores oscilan entre 176.300 y 243.900 pesos, según las dimensiones de la unidad.

Una experiencia que va más allá del viaje

Además del traslado entre Viedma y Bariloche, el tren ofrece servicios que buscan convertir el recorrido en una experiencia turística completa. El coche comedor dispone de propuestas gastronómicas inspiradas en sabores regionales y durante los fines de semana largos se suma el tradicional Coche Cine, con proyecciones de producciones argentinas y patagónicas.

Desde la empresa destacaron que la demanda suele incrementarse en los meses previos al verano debido al creciente interés de visitantes que buscan recorrer la provincia por una vía alternativa al transporte terrestre tradicional.

Los pasajes pueden adquirirse a través de las estaciones de Tren Patagónico, por vía telefónica, mediante agencias habilitadas y, en el caso de la clase Pullman, también a través del sitio oficial de la empresa. La compra de camarotes y el traslado de vehículos continúa realizándose exclusivamente mediante canales presenciales autorizados.