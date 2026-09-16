El Tren Patagónico abrió cuatro búsquedas laborales para profesionales en Cipolletti y Viedma, con puestos vinculados a administración, Recursos Humanos y desarrollo comercial. La convocatoria está dirigida a personas con experiencia comprobable y permanecerá abierta hasta el viernes 18 de septiembre de 2026.

Las vacantes requieren perfiles con autonomía y capacidad de gestión. En términos generales, los candidatos deben contar con al menos cinco años de experiencia laboral y disponibilidad para viajar por el interior de Río Negro.

En Cipolletti se concentran tres de las oportunidades. La empresa busca cubrir un puesto de Profesional de Administración Senior, otro de Referente de Recursos Humanos y una posición jerárquica para el Área Comercial.

La búsqueda para Administración está orientada a contadores públicos o licenciados en Administración de Empresas. Entre los conocimientos requeridos aparecen finanzas, control de procesos, seguimiento de facturación y normativa vinculada con la gestión pública.

Las vacantes requieren perfiles con autonomía y capacidad de gestión

Para Recursos Humanos, el perfil apunta a graduados en Recursos Humanos o Relaciones Laborales. La experiencia debe incluir liquidación de haberes, armado y control de legajos, manejo de personal operativo y resolución de situaciones vinculadas con conflictos sindicales.

El puesto comercial tiene un perfil diferente. El Tren Patagónico busca una persona con experiencia jerárquica que pueda trabajar sobre el desarrollo de nuevos servicios y las estrategias de ventas.

Viedma suma una búsqueda para Recursos Humanos

La sede de Viedma también incorporará un profesional para el área de Recursos Humanos. La posición requiere formación universitaria y experiencia específica en la gestión laboral.

Entre los conocimientos solicitados figuran el manejo avanzado de convenios colectivos de trabajo, procesos disciplinarios, control de ausentismo y medicina laboral. La persona seleccionada deberá además mantener una articulación directa con las gerencias del Tren Patagónico.

Las cuatro búsquedas comparten un requisito de experiencia. La empresa estatal apunta a profesionales que puedan asumir responsabilidades con autonomía y trasladarse dentro de la provincia cuando las tareas lo requieran.

La postulación se realiza por correo electrónico

Quienes cumplan con los requisitos deberán enviar un Currículum Vitae actualizado al correo rrhh@trenpatagonicosa.com.ar. La presentación se realizará exclusivamente de manera digital.

El asunto del mensaje debe identificar el perfil elegido y la localidad correspondiente. Los postulantes deberán indicar si se presentan para Cipolletti o Viedma, según la vacante seleccionada.

La recepción de antecedentes continuará hasta el 18 de septiembre de 2026. Después de esa fecha comenzará la evaluación de los perfiles para cubrir los cuatro puestos disponibles en Río Negro.