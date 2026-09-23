A los 42 años y con cuatro hijos, Mariana Martos decidió hacer algo que no siempre resulta sencillo: cambiar de vida. Durante años se dedicó a vender ropa deportiva en General Conesa, hasta que un amigo le sugirió que enviara su currículum a la bolsa de trabajo de la UOCRA. Lo hizo, apareció una oportunidad en Punta Colorada y se animó. Un mes después, trabaja en una de las obras vinculadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), aprendiendo todos los días un mundo laboral completamente nuevo.

“Hace un mes que estoy acá. Antes vendía ropa deportiva. Tuve esta oportunidad hermosa, que me encanta”, cuenta Mariana. Hoy cumple tareas en el tanque flotante, donde controla los ingresos y egresos y verifica que los trabajadores utilicen correctamente los elementos de protección personal. Para ella, cada jornada representa también una clase nueva: “Todos los días aprendo, los compañeros son excelentes, los supervisores, todos muy amables”.

Lo que comenzó como una prueba terminó despertando nuevas ganas de aprender. Mariana ya piensa en capacitarse para utilizar la amoladora y sumar otra herramienta a su experiencia. “De a poquito se me van abriendo puertas”, dice, con una frase que resume el momento que está atravesando: después de años haciendo otra cosa, encontró un camino laboral que hasta hace poco ni siquiera imaginaba.

Pero el cambio también tiene un costo. Mariana trabaja bajo un régimen de 28 días por 7 de descanso, por lo que pasa buena parte del mes lejos de General Conesa y de sus cuatro hijos. “Se extraña”, reconoce. Para acortar esa distancia, las llamadas y las videollamadas se volvieron parte de la rutina familiar. La distancia pesa, pero también pesa la satisfacción de haber conseguido una oportunidad que le permite sumar experiencia y pensar en nuevos proyectos.

La historia de Mariana se desarrolla mientras en Punta Colorada avanza una de las grandes obras de infraestructura vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta. Pero detrás de los grandes caños, máquinas y estructuras también aparecen historias mucho más pequeñas y personales: trabajadores que cambian de oficio, personas que acceden por primera vez a determinados puestos y familias que reorganizan su vida alrededor de un nuevo empleo.

Desde el Gobierno de Río Negro sostienen que uno de los objetivos es que esas inversiones se traduzcan en oportunidades para trabajadores de la provincia. En ese marco se impulsa la Ley 80/20, que establece prioridades para la contratación de mano de obra rionegrina, junto con controles de la Secretaría de Trabajo. El gobernador Alberto Weretilneck planteó que el desarrollo debe tener como protagonistas a los propios trabajadores de Río Negro.

Mariana, mientras tanto, no habla de grandes discursos. Habla de aprender, de sus compañeros, de sus hijos y de las puertas que empiezan a abrirse. A los 42 años se animó a dejar atrás un trabajo que conocía para meterse en un mundo completamente diferente. Y ahora, entre turnos de 28 días, llamadas a su familia y nuevas tareas, empieza a construir una historia laboral que hasta hace poco no estaba en sus planes.