El Tren del Valle sigue sin funcionar entre Neuquén y Cipolletti: qué se sabe hasta el momento

El Tren del Valle mantiene suspendidos todos sus servicios este martes 1 de septiembre y la medida continuará hasta nuevo aviso. La interrupción comenzó durante la jornada del lunes 31 de agosto y fue comunicada oficialmente a los pasajeros que utilizan diariamente el servicio ferroviario para trasladarse entre distintas ciudades del Alto Valle.

Hasta el momento, no se informó cuándo volverán a circular las formaciones ni cuáles fueron las causas específicas que motivaron la paralización total del servicio. Ante este escenario, las autoridades recomendaron a los usuarios buscar alternativas de transporte para realizar sus desplazamientos habituales.

La suspensión impacta especialmente en los vecinos de Plottier, Neuquén, Cipolletti y otras localidades conectadas por el sistema ferroviario, que diariamente utilizan el tren para ir a estudiar, trabajar o realizar trámites.

Complicaciones para miles de pasajeros del Alto Valle

La falta del servicio genera mayores dificultades en los corredores más transitados de la región, especialmente entre Neuquén y Cipolletti, donde el tránsito vehicular suele intensificarse durante las horas pico.

Muchos usuarios debieron recurrir a colectivos interurbanos, servicios de transporte privado o vehículos particulares para completar sus recorridos, lo que implica mayores costos y tiempos de viaje.

Un servicio atravesado por cambios y definiciones

La nueva interrupción ocurre en un momento clave para el futuro del sistema ferroviario regional. En las últimas semanas, el Gobierno de Río Negro avanzó en las negociaciones con la Nación para concretar el traspaso de la operación del ramal.

El acuerdo forma parte de una agenda más amplia que también incluye la administración de las rutas nacionales 22 y 151. Paralelamente, se ratificó el objetivo de extender el recorrido ferroviario hasta General Roca, una obra esperada por distintos sectores de la región.

Mientras continúan las definiciones institucionales, la falta de precisiones sobre la normalización del servicio genera incertidumbre entre los pasajeros que dependen diariamente del tren.

Un antecedente reciente que afectó a Neuquén y Cipolletti

La actual paralización no es un hecho aislado. Hace apenas diez días, el Tren del Valle también debió suspender temporalmente sus servicios entre Neuquén y Cipolletti debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura ferroviaria.

En aquella oportunidad, la interrupción se extendió durante una jornada completa y afectó a cientos de usuarios que debieron reorganizar sus viajes. El episodio reavivó los reclamos por una mayor previsibilidad en la prestación del servicio y puso nuevamente en discusión la necesidad de inversiones para garantizar la continuidad operativa del tren en el Alto Valle.