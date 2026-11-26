Villa La Angostura volverá a ser escenario este viernes 27 de noviembre del paso de las 1000 Millas Sport, una de las competencias de automóviles clásicos más reconocidas del país. Luego de la actividad prevista para este jueves en la localidad, la caravana retomará la marcha desde Bariloche y atravesará la ciudad rumbo a San Martín de los Andes por el Camino de los Siete Lagos.

La segunda etapa de la prueba tendrá como punto de partida el Hotel Llao Llao. Desde allí, los vehículos históricos recorrerán distintos sectores de la región y pasarán por Villa La Angostura antes de continuar hacia San Martín de los Andes y Junín de los Andes, donde está programada la parada para el almuerzo.

A diferencia de lo que ocurre este jueves, cuando los participantes tienen prevista una detención en el predio del Bosque de Luma para compartir un almuerzo, el cronograma del viernes no contempla una parada prolongada en Villa La Angostura. El paso será únicamente de tránsito dentro del recorrido oficial de la competencia.

De Bariloche a San Martín de los Andes.

Lo que sucede este jueves 26

La actividad comenzó este jueves con la primera etapa de la competencia. Los vehículos partieron desde Bariloche y tienen previsto pasar dos veces por Villa La Angostura. Uno de los momentos destacados de la jornada será el almuerzo en el Bosque de Luma, donde vecinos y visitantes podrán observar de cerca algunos de los modelos históricos que participan de la prueba.

Tras esa parada, la caravana volverá a atravesar la localidad antes de regresar a Bariloche para completar la etapa inaugural.

Villa La Angostura será parte del recorrido de las 1000 Millas Sport por el Camino de los Siete Lagos.

Un clásico del automovilismo histórico

Las 1000 Millas Sport celebran este año su 37ª edición. La competencia, organizada por el Club de Automóviles Sport, reúne vehículos clásicos de distintas épocas y se desarrolla bajo la modalidad de regularidad y precisión, recorriendo algunos de los paisajes más emblemáticos de la Patagonia.

Entre los modelos que suelen formar parte de la prueba se encuentran emblemáticos vehículos de marcas como Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz, Jaguar, Alfa Romeo y Aston Martin, convirtiendo el paso de la caravana en un atractivo tanto para aficionados al automovilismo como para el público en general.