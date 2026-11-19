La Municipalidad de Villa La Angostura dispuso una nueva cesantía dentro de su planta de trabajadores, en el marco de la política de control disciplinario que lleva adelante la gestión del intendente Javier Murer. Con esta decisión, la administración municipal contabiliza 30 sumarios administrativos y seis desvinculaciones desde el inicio de su mandato.

La última medida quedó formalizada mediante el Decreto N.º 2803/2026, firmado por Murer el 18 de noviembre. La resolución dispuso la cesantía de una empleada de planta permanente, luego de que una investigación administrativa concluyera que había incurrido en abandono de servicio.

El caso se encuadra en la política de "Tolerancia Cero" impulsada por el gobernador Rolando Figueroa y a la que adhirió el municipio cordillerano. El objetivo es reforzar los controles sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales dentro de la administración pública.

Qué ocurrió en el último sumario administrativo

Según los fundamentos del decreto, el procedimiento se inició a partir de un expediente administrativo abierto en 2026, luego de que se ordenara investigar las inasistencias de la trabajadora. Entre los antecedentes incorporados a la investigación figura un dictamen de una Junta Médica, fechado el 30 de diciembre de 2025, que había considerado que la empleada estaba en condiciones de retomar sus tareas.

Posteriormente, el Municipio le envió una intimación formal para que se reincorporara. La notificación se concretó el 12 de enero de 2026. Sin embargo, de acuerdo con las conclusiones de la instrucción sumarial, la trabajadora no se presentó a cumplir funciones y acumuló inasistencias consideradas injustificadas entre el 13 de enero y el 13 de febrero.

La investigación evaluó la documentación incorporada al expediente y concluyó que se había configurado la falta grave de abandono de servicio, contemplada en el Estatuto del Personal Municipal.

La sanción quedó firme en octubre

La resolución administrativa que determinó la cesantía fue dictada el 9 de octubre por el instructor sumariante Juan Manuel Baya. En esa instancia se rechazaron los planteos de sobreseimiento automático y caducidad del procedimiento presentados por la defensa de la empleada. La decisión fue notificada el 16 de octubre y, según consta en el decreto municipal, no fue apelada ante la Junta de Admisión, Calificación, Ascensos y Disciplina (JACAD) dentro del plazo previsto.

De esta manera, la sanción quedó firme en sede administrativa el 21 de octubre. El decreto firmado por Murer el 18 de noviembre dispuso finalmente su ejecución.

El expediente también registra que la trabajadora había iniciado una acción judicial contra el municipio para cuestionar algunas actuaciones administrativas. No obstante, la resolución señala que no existía una medida cautelar que impidiera ejecutar la sanción, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir a la Justicia por las vías correspondientes.

El alcance de la política de tolerancia cero en Villa LA Angostura

La nueva cesantía se suma a una serie de procedimientos disciplinarios impulsados por el Ejecutivo de Villa La Angostura desde el comienzo de la actual gestión.

De acuerdo con los datos difundidos sobre la actividad administrativa municipal, el balance alcanza 30 sumarios y seis despidos. Las investigaciones buscan determinar posibles incumplimientos de las obligaciones laborales y establecer responsabilidades cuando corresponda.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre ambas cifras: la apertura de un sumario no significa que el trabajador vaya a ser necesariamente sancionado o despedido. Cada expediente debe resolverse a partir de las pruebas reunidas y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la normativa municipal.

Qué establece el Estatuto del Personal Municipal

Las actuaciones disciplinarias se encuentran encuadradas en el Estatuto del Personal Municipal, aprobado mediante la Ordenanza N.º 1609/05, y en las disposiciones de la Carta Orgánica de Villa La Angostura.

Estas normas establecen las obligaciones de los trabajadores, las faltas que pueden dar lugar a sanciones y los procedimientos que deben respetarse durante una investigación administrativa.

A su vez, la Carta Orgánica reconoce la estabilidad del empleado municipal y establece que ningún trabajador puede ser removido sin justa causa y sin un sumario previo.

En ese marco, la política de "Tolerancia Cero" representa una línea de actuación del Ejecutivo local para controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales, aunque cada desvinculación debe estar respaldada por un procedimiento administrativo y por las garantías del derecho de defensa.